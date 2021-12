Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Ülkelerin gücü artık yüksek teknolojideki etkinlikleri ile ölçülüyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta bugün bütün dünyanın dilindedir. 'Türkiye'nin bölgenin geleceğini şekillendiren ülkelerin başında geldiği' analizleri giderek daha çok paylaşılıyor. Artık sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olma hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devem ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Erdoğan, "Batı ilimde, fende, teknolojide ileri noktalara ulaşırken bizim geride kalmamızda, nice adaletsizlikler, nice zulümler yanında kendi hatalarımızın, eksikliklerimizin de payı vardır. Dolayısıyla hayıflanmak çözüm değildir. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmek, yeniliklerin öncüsü olmaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar, yitik kaybedildiği yerde aranır. Bu toprakların ruhuna, birikimine, bereketine güveniyoruz. İşte bu anlayışla son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla, uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. İnovasyonun ve teknolojinin belkemiği olan bilim; Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ülkemizde 7'den 70'e benimsenmesi için milli teknoloji hamlesi vizyonu rehberliğinde kararlı adımlar attık. Bilim ve teknolojide ilerleyebilmek için insan kaynağından altyapıya, verimlilikten araştırma-geliştirmeye kadar her alanda projeler yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'YABANCI DEMEK BİRAZ HOŞUMA DA GİTMİYOR'Erdoğan, TÜBİTAK uluslararası lider araştırmacılar programı ile 127 öncü bilim insanının Türkiye'ye taşınmasına önayak olduklarını belirterek, "Bu çağrıyla ülkemize gelen yabancı hocalarımız da var. Yabancı demek biraz hoşuma da gitmiyor. Küresel bazda hocalarımız da var" dedi.TÜBİTAK'ın araştırma alanındaki desteklerini önümüzdeki yıllarda yeni programlarla çeşitlendireceklerini belirten Erdoğan, "Aziz Sancar hocamız adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu daha önce duymuştum. Bu bursumuzu 2022 yılı Ocak ayında başlatıyoruz. Programda yer alacak araştırmacıları, Aziz Sancar hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında birlikte çalışma yürütecek. Bunun yanında bütün ömrünü bilime adayan ve bilim tarihi alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Bu burs programı aracılığıyla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası süreçlerde bilim tarihi alanında çalışmalar yapacak bilim insanlarımıza destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.'2 BİN 300 LİSANS ÖĞRENCİSİNE BAŞARI BURSU VERİYORUZ'Erdoğan, üniversitelerdeki, fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimler alanındaki bölümlere ilginin istedikleri seviyede olmadığını söyleyerek, "Bu tablonun önüne geçmek için çeşitli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Gençlerimizi temel bilimlere yönlendirmek üzere her yıl 2 bin 300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz. Araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütülen merkezlerde ve Teknoparklarda temek bilimler mezunu istihdam eden firmalara maaş desteği sunuyoruz. Bu tür desteklerle gençlerimizin temel bilimlere olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Böylece teknoloji üretiminin belkemiği olan temel araştırma çalışmalarına ivme kazandırmak istiyoruz. Bilimsel araştırmanın sağlıklı yapılabilmesi için bilim insanlarımızın son teknoloji altyapılara erişimini sağlamak da önemlidir" dedi.'GELDİĞİMİZ NOKTA DÜNYANIN DİLİNDE'Türkiye'nin son zamanlarda bilime, bilim insanına ve teknolojiye çok büyük yatırımlar yaptığını hakkı konuşan her dilin kabul ettiğini söyleyen Erdoğan, "Ülkemiz bu sayede teknolojisini daha üst seviyelere taşıyarak gayretlerinin meyvesini alma yolunda ilerlemektedir. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41 sırayla ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Avrupa Komisyonu'nun 2021 yılı ilerleme raporunda inovasyon ekosistemimiz Türkiye'nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıkları çok ileri düzeyde denilerek takdir ile ifade edildi. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki 'bizi izlemeye devam edin'. Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Ülkelerin gücü artık yüksek teknolojideki etkinlikleri ile ölçülüyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta bugün bütün dünyanın dilindedir. 'Türkiye'nin bölgenin geleceğini şekillendiren ülkelerin başında geldiği' analizleri giderek daha çok paylaşılıyor. Ülkemizi bu noktaya getirmek için çok çalıştık, çok azmettik, çok fedakarlık yaptık. Bize dayatılan şartlara yıllarca boyun eğmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesini gösterdik. Artık sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olma hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devem ediyoruz" diye konuştu.'TEKNOFEST KUŞAĞINI BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ'Erdoğan, pusulalarının katma değerli üretim olduğunu belirterek "Rotamız; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Ekonomide çizdiğimiz rota ve geliştirdiğimiz araçlarla ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden, arasına sıkıştırıldığı istikrarsızlık çarkından, ezilmeye çalışıldığı güvensizlik dişlisinden kurtardık. Ülkemizi 19 yılda nasıl böylesine güçlü bir demokrasi ve kalkınma altyapısına kavuşturduysak bundan sonraki hedeflerimize de aynı şekilde ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için teknolojiye ve teknolojinin itici gücü olan bilimin desteğine ihtiyacımız var. Bilimi anaokulu çağındaki çocuklardan başlayan her yaştaki, her uğraştaki tüm insanlarımızın gündeminde ön sıralara çıkartmamız şarttır. Teknofest kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirecek insan gücüne, azme ve iradeye sahip ülkemizi 2023 hedeflerine olduğu gibi 2053 vizyonuna da bilim insanlarımızın çalışmaları gayretleri ve emekleri sayesinde ulaştıracağız" dedi.ÖDÜLLERİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından ödül alan bilim insanlarına ödüllerini tek tek verdi ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1978 yılından beri TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi'nde Zeka Oyunları sayfasını hazırlayan Emrehan Halıcı'ya da Guinness Dünya Rekoru Sertifikası'nı verdi. Halıcı'nın 43 yıl 6 gün ile 'Dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı' olarak Guinness Dünya Rekortmeni unvanına sahip olduğu öğrenildi.