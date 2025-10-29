Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta! Vatandaşlar, kutlamalara akın etti

Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yılı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer birçok şehirde düzenlenen yürüyüşler, vatandaşların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Tüm ülkeyi saran bayram havasında, çeşitli etkinlikler, konserler ve gösteriler düzenlendi. Yerel halkın yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, Cumhuriyet'in değerleri ve kazanımları bir kez daha gururla anıldı. Çocuklardan yaşlılara herkesin katıldığı etkinliklerde, coşku ve mutluluk içinde bir araya gelen insanlar, Cumhuriyet'in 102. yılına anlamlı bir şekilde tanıklık ettiler.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE COŞKULU KUTLAMA

Önceki gün 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam eden tören, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Kaymakam Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın, gururu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DA 102 METRELİK BAYRAK

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreni sırasında, polis ve askeri helikopterler de havada Türk bayrağı açtı. Yerli ve milli üretilen savunma sanayi sistemleri de geçit töreninde yer aldı.

Pendik'te Cumhuriyet'in 102. kuruluş yılı coşkusu, 102 metrelik dev Türk bayrağı açılarak yaşandı. Dev Türk bayraklı kutlama havadan görüntülenirken, yürüyüşe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı.

İZMİR'DE COŞKULU KUTLAMA

İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.