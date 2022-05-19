Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı

19.05.2022 16:05
Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programı dahilinde ilk olarak halkın yoğun katılımıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

10: 00'da Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulu Bandosu eşliğinde, Cumhuriyet Meydanından hareketle Şehit Hamdibey Meydanına gerçekleştirilen gençlik yürüyüşüne; protokol üyeleri, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Saat 10: 15'te Şehit Hamdibey Meydanında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde çelenk sunma töreni son buldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programı, saat 11: 00'de Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının akabinde gençlik haftası dahilinde liseler arası basketbol turnuvalarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi. Halk oyunları gösterilerinin akabinde program son buldu. Kutlama programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, protokol üyeleri, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı
Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı
Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı
Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı
Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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