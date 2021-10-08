Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu

08.10.2021 09:12
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Sabah Namazı Gençlik Buluşması' kapsamında Gaziantep Ali Topçuoğlu Camii'de gençler ve vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Sabah Namazı Gençlik Buluşması' kapsamında Gaziantep Ali Topçuoğlu Camii'de gençler ve vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi. 'Sabah Namazı Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep İl Müftülüğü'nce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen Sabah Namazı Gençlik Buluşması'na katıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Ali Topçuoğlu Camii'nde gerçekleştirilen programda önce sabah namazını kıldıran Başkan Erbaş, ardından aşr-ı şerif okudu ve dua etti.

Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuerin okuduğu tesbihat ve salavatların ardından namaza gelen gençlere ve cemaate hitap eden Başkan Erbaş, "Aziz kardeşlerim, sevgili gençler, bu mübarek cuma saatinde Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, ikramı, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Kılmış olduğumuz namazlarımızı yüce Rabbim dergah-ı uluhiyetine kabul eylesin" niyazıyla sözlerine başladı.

Başkan Erbaş, camide gençlerle birlikte namaz kılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün sizlerle, gençlerimizle yukarıda (mahfil'de) kız öğrencilerimizle sabah namazı kılmış olmanın bahtiyarlığına yaşıyorum. Allah sizden razı olsun, sizleri görünce şu hadis-i şerif aklıma düştü. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki, Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, yani mahşer gününde, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bu yedi sınıf insanı sayarken içlerinden birisinin de huzuru, neşv-ü nemayı, gönlünün huzurunu mescitlerde, camilerde bulunan gençler olduğunu buyuruyor. Sizlere işaret ediyor. Bu müjdeye nail olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bu dünyada ne için varız, Rabbimizin ve Peygamberimizin bu müjdelerine nail olabilmek, en güzel ameli işlemek için varız" dedi.

"Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz"

Mülk Suresi'ndeki, "Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır" Ayet-i kerimesini hatırlatan Başkan Erbaş, "Demek ki kıymetli kardeşlerim, bu dünyada bulunmuş olmamızın hikmeti en güzel işi hangimiz yapıyoruz bunun tespit edilmesi ve ahirette ona göre mükafata nail olmamız ya da cezayla karşı karşıya kalmamızdır. Bunun için gayret ediyoruz, Bunun için ibadet, hayır hasenat yapıyoruz. Güzel işler, güzel ameller yapıyoruz. Bunun için ibadet ediyoruz. Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz. O imtihanı öyle kazanacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için güzel işler yapanlar için Kur'an-ı Kerim'de "Ey nefsini kötülüklerden arındırmış insan, Rabbim senden razı, sen de Rabbinden razı olarak Rabbine dön" diye buyurulduğunu aktararak, "Bizim Rabbimizden rızamız ne demektir. İşte şu anda içinde bulunduğumuz ortam, Rabbimiz bizi namaza davet etti. Başımızın üstünde yeri var bu davetin, ya Rabbi işte geldim. Senin için secde ediyorum. Senin için rukü ediyorum demektir. Rabbimiz, 'şu kötülüğü işleme', dedi. İşlemiyorum ya Rabbi, çünkü sen emrettin. Senin emrini yerine getirmek benim boynumun borcudur. Müslümanca bir tavırdır bu. Müslüman işte bu emre teslim olan insan demektir. Müslüman haramlardan uzak durmak için söz veren insan demektir" şeklinde konuştu.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile çok sayıda genç ve vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep, Mevla, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly, Burak Yılmaz hakkında konuştu 09:09 F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly, Burak Yılmaz hakkında konuştu Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı 08:56 Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı Newcastle'ın bir anda dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü 08:45 Newcastle'ın bir anda dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü
Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu 08:09 Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız 07:41 Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız Ahmet Davutoğlu'nun anketçilerle ilgili iddiası gündem oldu: 'Gelecek Partisi listede yok' diyorlar 07:19 Ahmet Davutoğlu'nun anketçilerle ilgili iddiası gündem oldu: 'Gelecek Partisi listede yok' diyorlar
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti 22:35 Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi 20:26 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

Son Dakika Haberleri
09:08 F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly, Burak Yılmaz hakkında konuştu
08:56 Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
08:55 Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı
08:54 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor
08:44 Newcastle'ın bir anda dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü
08:43 Şahan Gökbakar'dan Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerine gönderme
08:24 Arkadaş arasında çıkan kavgada: 1 ölü
08:08 Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu
07:55 ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor
07:31 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti
Pjanic'in kankası yolda! Beşiktaş, Barcelona'nın dünyaca ünlü savunmacısını almak üzere Pjanic'in kankası yolda! Beşiktaş, Barcelona'nın dünyaca ünlü savunmacısını almak üzere         
09:17
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Şahan Gökbakar'dan Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerine gönderme Şahan Gökbakar'dan Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerine gönderme         
08:44
ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor         
07:56
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Milyonları peşinden sürükleyen Ronaldo da reddedilmeyi tatmış: Tipim değildi Milyonları peşinden sürükleyen Ronaldo da reddedilmeyi tatmış: Tipim değildi         
00:49
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar         
20:25
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar         
17:54
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı         
17:34
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu         
16:54
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 09:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement