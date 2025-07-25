3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor

Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor. Antalya, Muğla ve Karabük'te ekipler alevlerle cansiparane mücadele ediyor.

2 İL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya günlerdir yangınlarla boğuşan Bilecik ve İzmir'in "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi" ifadelerini kullandı.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, 1 Mayıs-24 Temmuz tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarıyla ilgili hakkında işlem yapılanlar hakkında da bilgi verdi. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığınca 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin 25 kişi tutuklandı; 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 56 orman yangınına ilişkin 2 kişi tutuklandı; 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

9 İLDEKİ HASAR YANGINLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kontrol altına alınan ve yangın tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların dönüşünün sağlandığını ifade eden Yerlikaya, "Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi" sözlerine yer verdi.

ANTALYA'DA YANGINLARIN BİRİ SÖNÜYOR DİĞERİ BAŞLIYOR

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi ve Manavgat ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaşırken polis ekiplerinin yaptığı anonslarla birçok ev tahliye edildi. 3 ilçede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

2 İLÇEDE YANGIN SÜRÜYOR

Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'taki yangınların kontrol altına alınmasının akabinde bu kez kentin Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınlarında ve Gazipaşa'da Doğanca Mahallesi'nde orman yangınları çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Vali Şahin, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde söndürülen yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

KARABÜK ALEVLERE TESLİM

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çarşamba günü başlayan yangınlar 3. gününde devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangın söndürme çalışmalarında 363 araç ve 1386 personelin görev aldığını duyurdu. Karabük'te günlerdir süren yangınlarda tahliye edilen 14 köyden biri zarar gördü, 613 hanede 1006 vatandaş tahliye edildi. Öte yandan alevlere müdahale çalışmalarında 5 personel dumandan etkilendi. 5 personel hastanedeki tedavilerinin ardından görevlerinin başına döndü.

"KARABÜK'Ü YALNIZ BIRAKMAYIN, HER BÖLGESİ YANIYOR"

CHP'li Milletvekili Cevdet Akay yangınlarla ilgili destek çağrısı yaparak, "Karabük'ü yalnız bırakmayın. Kamu kurum ve kuruluşları burada çalışıyor ama yeterli değil, daha çok destek kuvvete ihtiyaç var. Karabük'ün her bölgesi yanıyor. Tarım ve Orman Bakanı'nı iktidarı uyarıyoruz. Buraya destek kuvvet gerekiyor. Yangın, rüzgarla beraber her bölgede devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ALEVLERİN SARDIĞI KÖYDE VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangında köyü saran alevlerin içine girerek vatandaşların tahliyesine yardımcı oldu. Çetinkaya, Davutlar köyünde evini terk etmek istemeyen bir kadını, "Burayı bırak sana daha iyisini yapacağız" diye söz vererek ikna etti.

MUĞLA'DA TARIM ALANINDA YANGIN

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler Yatağan- Milas kara yoluna yakın bir alandaki yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

BİLECİK'TE 5 GÜNDÜR SÜREN YANGIN KONTROL ALTINDA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 5 gün önce başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. İlçede Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 bağ evi kül olmuştu. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

İZMİR'DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.