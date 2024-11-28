Körfez\'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara\'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

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Ankara'yı ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.

TARİHTE BİR İLK

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Heysem bin Tarık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hiç şüphesiz tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaretin gerçekleşecek olması, tarihi bir anlam ifade etmektedir" dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin Selçuklu döneminde başladığını ve 11. yüzyıldan itibaren gelişerek devam ettiğini anlatan Hekimoğlu, Osmanlı Devleti döneminde ilişkilerin çok ileri düzeye çıktığını, Osmanlı ve Umman sultanları arasında sürekli devam eden iyi niyetli ve övgü dolu ifadelerin yer aldığı mektuplaşmaların olduğunu söyledi.

UMMAN SULTANI'NA ÖZEL HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan, görüşme sonrası Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a İstanbul Mushafı hediye etti. Hattat Hüseyin Kutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a İstanbul Mushafı'na ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında yaptığı konuşmada, "(Türkiye-Umman ticaret hacmi) Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"2025 yılından itibaren, Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla, enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız"

" Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum"

"Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır"

"Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Umman Sultanı Bin Tarık ise herkesin ortak arzusunun bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi olduğunu ifade ederek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Filistin konusunda da iki devlet temelli çözümün hayat bulması için işbirliğine devam edilmesi gerektiğini dile getiren Bin Tarık, "Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Umman Sultanı Bin Tarık şöyle devam etti:

"Türk ekonomisine olan güvenimiz tamdır. Her iki ülkenin ekonomilerini bir araya getirerek daha güçlü bir duruş sergileyebiliriz. Bizler ortak yatırım fonuyla birçok şey yapabiliriz. Özellikle enerji, savunma, AR-GE, yenilik ve gıda endüstrisi bağlamında iş birliği yapabiliriz."

KÜLLİYE'DE DEVLET NİŞANI TEVCİH TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih edilirken, Bin Tarık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi.

TÜRKİYE İLE UMMAN ARASINDA 10 KRİTİK ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- "Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması Anlaşması"

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Umman Sultanlığı Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması"

- "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Çalışmalar ve Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı"

UMMAN, EN ÇOK HAM PETROL ÜRETEN ÜLKELER ARASINDA

Orta Doğu'nun sahip olduğu petrol rezervleri, bölge ülkelerinin ekonomik büyümesinde çok önemli bir yere sahip. Bu ülkeler gelirlerinin büyük bölümünü petrolden sağlıyor. Londra merkezli veri analizi ve danışmanlık şirketi GlobalData'ya göre, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, İran, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçtiğimiz yıl en çok ham petrol üreten ülkeler arasında yer aldı. Küresel petrol piyasasında kritik önem taşıyan Orta Doğu'nun en çok üretim yapılan 12 petrol sahası Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, İran, Umman ve BAE'de yer alıyor. Bu alanlardan günlük 15 milyon varilden fazla petrol çıkarılıyor. Blok 6 petrol sahası, Umman'nın Zufar kentinde yer alıyor. Umman Hükümeti, Shell, TotalEnergies ve Tayland'ın ulusal petrol şirketi PTT Public'e ait olan Blok 6 petrol üretim sahası Umman Petrol Geliştirme Şirketi tarafından işletiliyor. Blok 6, günlük 650 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülke ekonomisinin en önemli can damarlarından biri olarak görülüyor. Umman, dünyanın en yüksek petrol üretimine sahip 19. ülkesi konumunda.