Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın sevgilisi, güzelliğiyle mest ediyor!

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Geçtiğimiz günlerde, stoper mevkisi için Fenerbahçe kadrosuna katılan Zanka, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecanla karşılandı.
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Zanka'nın kız arkadaşı Nanna Marie ise, futbolcu sevgilisiyle, sosyal medya üzerinden bol bol fotoğraf palaşıyor.
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Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Marie, Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.
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Nanna Maria'nın Instagram'da 6 bin 200 takipçisi var.
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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın güzeller güzeli kız arkadaşı Nanna Marie'den Instagram paylaşımları...