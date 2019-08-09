Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın sevgilisi, güzelliğiyle mest ediyor!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın sevgilisi, güzelliğiyle mest ediyor!

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Danimarkalı futbolcu Zanka, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecanla karşılandı. Zanka'nın sevgilisi Nanna Marie'nin güzelliği ise, genç futbolcuya dair dikkat çeken bir diğer detaydı.

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Geçtiğimiz günlerde, stoper mevkisi için Fenerbahçe kadrosuna katılan Zanka, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecanla karşılandı.
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Zanka'nın kız arkadaşı Nanna Marie ise, futbolcu sevgilisiyle, sosyal medya üzerinden bol bol fotoğraf palaşıyor.
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Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Marie, Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.
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Nanna Maria'nın Instagram'da 6 bin 200 takipçisi var.
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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın güzeller güzeli kız arkadaşı Nanna Marie'den Instagram paylaşımları...
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:51 
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