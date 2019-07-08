Kibar Feyzo filmindeki asker bakın şimdi nasıl görünüyor!

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Milyonların gönlüne taht kuran Kibar Feyzo filmi, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekildi.
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Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen ve İlyas Salman gibi birçok büyük ismin rol aldığı filmde; Kemal Sunal'ın hayat verdiği Feyzo karakteri, sevdiği kadınının başlık parası için şehirde çalışmak zorunda kalıyor ve ağalık sisteminin yıkılması için trajikomik bir çaba gösteriyordu.
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Filmin ilk sahnesinde Kemal Sunal ifade verirken, arkada hiç kıpırdamadan duran iki askerden biri Aslan Cergel'den başkası değil.
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Aslan Cergel, o dönem gerçekten de askerdi ve set ekibinin güvenliğini sağlamak için oradaydı.
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İşte aslen Trabzonlu olan Aslan Cergel'in son hali...
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Cergel, şu an Avusturya'da yaşıyor...