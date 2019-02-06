Ordu Sahilinde Bulundu, Gören Şaşıp Kalıyor! Felce Bile Deva Olacak

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi hocalarının yaptığı araştırmalara göre içinde insan sağlığına zararlı ağır ve yabancı madde bulundurmamasıyla da dikkat çeken bölgedeki manyetik siyah kum, Ünye ilçesindeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında sıkça görülebiliyor.

2 Sahildeki kumun içerisinde ortalama yüzde 58'lik oranla rastlanan manyetik siyah kum, ince yapısı ve kaliteli olması nedeniyle insan vücudunda düzenleyici bir etki uyandırarak bio-enerjiyi de düzenliyor.

3 1900'lü yıllardan beri insanlar tarafından ağrılar ve farklı tedavilerde de kullanılan manyetik siyah kumun, geçmişe dönük araştırmalara bakıldığında, binlerce yıl öncesinde de kullanıldığı anlaşılıyor. Özellikle İç Anadolu'dan Karadeniz'e inen ve İpekyolu olarak adlandırılan Akkuş, Niksar, Tokat, Sivas, şehirleri üzerinden insanların ağrılarına çözüm bulmak için geçmişte Ünye'ye geldikleri, siyah manyetik kumun olduğu kumsalda kuma gömülerek doğal tedavi yolları aradıkları belirtiliyor.

4 "Büyüklerimiz, ağrılarından kurtulmak için kuma gömülürdü, civar bölgelerden gelenler olurdu." Ünye bölgesinde sıkça görülen manyetik kumun faydalarına dikkat çeken Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, "Büyüklerimi kumun içerisinde ağrılarından kurtulması için her gün denize götürürdüm. Yıllardır Tokat, Niksar ve bu bölgeden de insanların gelerek kum banyoları yaptıkları ve bu vesile ile şifa bulduklarını biliriz. Dolayısı ile çok sayıda insan yaz aylarında gelir ve bu şifadan istifade etmeye gayret gösterirdi. Bu noktada tüm sıkıntısı ve ağrısı sızısı olan dostlarımızın, ülkemiz vatandaşlarının, yurt dışındaki insanların gelip Ünye manyetik siyah kumundan istifade etmelerini arzu eder ve kendilerine de şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

5 Bazı rahatsızlıklar için şifa kaynağı olabilir Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi de insanların manyetik siyah kum ile doğal şifaya ulaşmasını ve tıbbi müdahalelerde tamamlayıcı tıp olarak kullanılması gerektiğine değinerek, "Manyetik siyah kumu, turizm değeri olmasının yanı sıra bir şifa kaynağı olarak Ünye'de bulabileceklerini anlatmak istiyoruz. Bu kum burada kalmalı ve yöresel değer olarak korunmalıdır. Yurt dışında kum kaplıcalarının örnekleri var, ki biz bu işin kaynağı açısından daha şanslıyız. Ünye sahili boyunca yer alan turizm işletmelerimizin ilk etapta en fazla 100 kadarına bu konuda işletme izni vererek sağlık turizminde kumdan gelen şifanın, kum SPA'sı, kum kaplıcası kavramının önünü açmak istiyoruz" dedi.