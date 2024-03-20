Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika
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Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.

20.03.2024 09:56  Güncelleme: 09:59
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvim işliyor. Buna göre, propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Bu süreçte, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti.

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor, 32 ilde oy verme saati değişti

KAMU HİZMETİ VERİLEN YERLERDE YASAK DEVAM EDECEK

Seçim süresince mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yasağı devam edecek. Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

SEÇİME SON 10 GÜN KALA ANKETLERE YASAK

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor, 32 ilde oy verme saati değişti

32 İLDE OY VERME SAATİ ÖNE ÇEKİLDİ

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

BAKAN VE VEKİLLERİNİN PROPAGANDA GEZİLERİNE MEMURLAR KATILAMAYACAK

Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama, törenler yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiç bir memur katılamayacak.

SEÇİM GÜNÜ İÇKİ SATIŞI VE İÇİLMESİ YASAK

Söz konusu yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak. Oy verme gününde bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor, 32 ilde oy verme saati değişti

YEREL SEÇİMLERE 34 PARTİ KATILACAK

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise şöyle;

  • Adalet ve Kalkınma Partisi
  • İYİ Parti
  • Sol Parti
  • Büyük Birlik Partisi
  • Memleket Partisi
  • Anavatan Partisi
  • Demokratik Sol Parti
  • Yeniden Refah Partisi
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
  • Türkiye Komünist Partisi
  • Anadolu Birliği Partisi
  • Zafer Partisi
  • Halkın Kurtuluş Partisi
  • Türkiye Komünist Hareketi
  • Bağımsız Türkiye Partisi
  • Gelecek Partisi
  • Yeni Türkiye Partisi
  • Cumhuriyet Halk Partisi
  • Emek Partisi
  • HÜDA PAR
  • Hak ve Özgürlükler Partisi
  • Ocak Partisi
  • Adalet Birlik Partisi
  • Demokrat Parti
  • Güç Birliği Partisi
  • Millet Partisi
  • Milli Yol Partisi
  • Adalet Partisi
  • Aydınlık Demokrasi Partisi
  • Milliyetçi Hareket Partisi
  • Türkiye İşçi Partisi
  • Demokrasi ve Atılım Partisi
  • Saadet Partisi
  • Vatan Partisi
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika

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