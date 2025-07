Antalya-Alanya Otoyolu Temeli Atıldı

ANTALYA ile Alanya'yı birbirine bağlayacak 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. 2,5 saat olan seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek otoyolun temelini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy attı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilecek olan ve geçen yıl ekim ayında yapım sözleşmesi imzalanan Antalya-Alanya Otoyolu'nun temel atma töreni, Manavgat'ta gerçekleştirildi. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem dışişleri bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Limak Şirketler Grubu onursal başkanları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız katıldı.

'TURİZMİ, TİCARETİ VE YAŞAMI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'ya iki büyük müjde ile geldiklerini söyledi. Uraloğlu, "Antalya-Alanya Otoyolu'muzla Torosların eteklerinde, Akdeniz'in masmavi sularının kıyısında, bu toprakların bereketine ve insanımızın alın terine yakışır bir eseri başlatırken, Antalya'mızın bir başka köşesinde, Demre'de de yat turizminin yeni kalbi olacak Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. İki muhteşem proje, Antalya'mızı hem denizde hem karada dünya sahnesinde bir adım daha öne taşıyacak, turizmi, ticareti ve yaşamı yeniden şekillendirecek" dedi.

'176 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE KARA YOLU YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Türkiye'yi bir lojistik merkezine dönüştürdüklerini belirten Uraloğlu, "Yeni ulaştırma hamleleriyle ülkemize çağ atlatan önemli altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kara yolu taşımacılığı gelişmiş ülkelerin hem uluslararası hem de ülke içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit rol oynuyor. 23 yılda ülkemizin dört bir yanında 176 milyar doların üstünde kara yolu yatırımı gerçekleştirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 84'üne hizmet veriyor. Antalya-Alanya Otoyolumuz gibi yeni projelerimizle de kara yolu ulaşım ağımızın gücüne güç katmaya ve vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.

122 KİLOMETRELİK OTOYOL

Yolun turizm ve tarım için çok önemli rol üstleneceğini söyleyen Uraloğlu, "Antalya ve Alanya, Türkiye'mizin turizmde parlayan yıldızları. Artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapımıza yeni bir soluk getirme ihtiyacını doğurdu. Antalya-Alanya Otoyolu, tam da bu ihtiyaca cevap vermek için doğuyor. Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik medeniyet hattıdır. Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşakları olmak üzere 7 adet kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YILLIK 17,7 MİLYAR LİRA TASARRUF

Antalya-Alanya Otoyolu'nun aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu belirten Uraloğlu, "Otoyolumuzun tasarım hızını ana taşıt yolu boyunca saatte 140 kilometre olarak belirlenirken, bağlantı yolları için saatte 110 kilometre olacak şekilde planladık. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak. Yolumuz tamamlandığında normalde 2,5 saat, yaz aylarında 4 saate ulaşan seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek. Böylece trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla, zamandan 16,9 miyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak, Torosların çam kokusunu, Akdeniz'in berrak sularını ve bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız" dedi.

DİĞER OTOYOL PROJELERİYLE BAĞLANACAK

Yolun diğer otobanlarla da bağlantılı olacağını söyleyen Uraloğlu, "Otoyolumuzun, önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli- Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla, İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre edilecek olmasıdır. Projemiz sadece bölge için değil, Türkiye'mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik öneme sahiptir. Antalya-Alanya Otoyolu projesi, bu toprakların ruhuna işlenecek bir 'Türkiye Yüzyılı' nişanesi olacaktır" diye konuştu.

'PEK ÇOK SEKTÖRE DOĞRUDAN KATKI SAĞLIYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın sadece bir turizm kenti değil, Türkiye'nin çok yönlü potansiyelini yansıtan önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Ersoy, "Hayata geçirilen her yatırım yalnızca yolları değil, hizmeti, üretimi ve kalkınmayı da birbirine bağlıyor. Bugün temelini attığımız ve hizmete sunduğumuz yeni ulaşım yatırımları, bu bütüncül kalkınma vizyonunun somut yansımasıdır. Antalya'nın yaz aylarında artan nüfusu ve yoğun ziyaretçi akışı düşünüldüğünde, kara yolu altyapısında yapılan her iyileştirme hem şehir içi yaşam kalitesine hem de turizm başta olmak üzere pek çok sektöre doğrudan katkı sağlıyor" dedi.

'ANTALYA-ALANYA OTOYOLU STRATEJİK BİR ADIM'

Ulaşım altyapısının, turizmin omurgasını oluşturduğunu söyleyen Ersoy, "Projeler misafirlerimizin ilk temas noktalarından başlayarak, Antalya'daki yaşamın her alanında konfor, güvenlik ve süreklilik hedefiyle hayata geçiriliyor. Bugün temelini attığımız Antalya-Alanya Otoyolu, stratejik bir adım olacaktır. Yoğun turizm dönemlerinde saatlerce uzayabilen ulaşım süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte dakikalara düşecek. 2024 yılında 62,3 milyon ziyaretçi ile Türkiye, dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldi. Bu başarının kalbinde ise kuşkusuz Antalya yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 17,2 milyon yabancı misafiri ağırlayan Antalya, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 7,5 milyon ziyaretçiyi aşarak güçlü performansını sürdürüyor" diye konuştu.

'GELECEĞİ DE ŞEKİLLENDİRİYOR'

2025 yılının ilk yarısında, Antalya'daki bakanlığa bağlı tesislerin 1,3 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını belirten Ersoy, "Her alanı içeren zengin bir turizm anlayışıyla hareket ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ulaşım yatırımları da bu kalkınma zincirinin önemli bir halkasını oluşturuyor. Turizmdeki başarılarımızı destekleyen, şehrin dört bir yanına erişimi kolaylaştıran her hamle yalnızca içinde bulunduğumuz günü değil, geleceği de şekillendiriyor. Hayata geçen her yatırımın, ülkemizin geleceğine değer katacağına yürekten inanıyorum. Antalya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

'HIZLI TREN TALEBİ'

Törende konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da "Bugün Antalya trafiğini rahatlatacak çok önemli bir projenin temel atma töreninde beraberiz. İnşallah açılışında da hep beraber olmayı diliyorum. Bu yol hem Denizli'den gelecek otobana hem de Mersin'e bağlanacaktır. Antalya'dan Alanya'ya gelen turistler, 4 saate yakın sürede gelebiliyor. Türkiye'nin her yerine hızlı tren inşa ediyoruz. Antalya'ya gelecek 2 güzergahımız var. Bunların bir an önce ihaleye hazırlanması konusunda desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

PROJEDE İLK BETON DÖKÜLDÜ

Törende konuşan Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Antalya-Alanya Otoyolu projesiyle ulaşımda kalite ve güvenin çıtasını yukarı taşıdıklarını söyledi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Antalyalıların dört gözle beklediği yolun en kısa sürede bitmesini beklediklerini söyledi. Konuşmaların ardından katılımcıların sahnede kurulan butona basmasıyla 7 kavşak, 16 viyadük, 5 tünel, 308 menfez ve 41 altgeçitten oluşan, Antalya ile Alanya arasını 36 dakikaya indirecek projede ilk beton döküldü.