İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu Açıklaması

'10 BİN POLİS ALIMI İÇİN KONTENJAN AYRILARAK GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI'

Cumhuriyetin yüzüncü yılından aldıkları büyük ilhamla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletin desteğiyle büyük ve güçlü Türkiye idealini hayata geçirdiklerini belirterek, "Ülkemizi yaşamın her alanında yüksek hedeflere ulaştıracak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından biri huzurdur. Huzurun sağlanması için de insan hak ve özgürlüklerinin, can ve mal güvenliğinin her türlü fiili ve potansiyel tehdide karşı güvence altına alınması şarttır. Kutsal vatan toprağımızın dört bir yanında gece gündüz, yaz kış demeden kahramanca görev yapan güvenlik birimlerimizin yetenek ve kabiliyetini geliştirmek, personel sayısını artırmak adına da önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. 2024 yılında Jandarma Genel Komutanlığımıza 800 subay, 3.870 astsubay, 7.250 uzman erbaş alımı; Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 30 subay, 110 astsubay, 600 uzman erbaş alımı; Emniyet Genel Müdürlüğümüze ise 10 bin polis alımı için kontenjan ayrılarak gerekli çalışmalar yapıldı. Şimdiden ülkemize, milletimize ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'TERÖRÜ ÜLKEMİZ GÜNDEMİNDEN ÇIKARTMAYA KARARLIYIZ'

Terörü ülke gündeminden çıkartmaya kararlı olduklarını ifade eden Bakan Yerlikaya "Kırk yılı aşkın süredir ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden; hain, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarla güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör hamdolsun bitme noktasına geldi. Kapsamlı bir model olarak çerçevesi çizilen ve tehdidi kaynağında yok etme; olay sonrası değil, kesintisiz operasyon; yerli ve milli kaynaklarla yüksek beşeri ve teknik kapasite kullanımı ile teröre karşı mücadele yanında terörizme karşı mücadele gibi dört temel unsur üzerine inşa edilen güvenlik konsepti hamdolsun, başarıyla uygulanmış ve sonuç alınmıştır. Biz bin yıldır bu toprakları aynı inançla, aynı ferasetle yoğurmuş bir milletiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlerin heveslerini her daim kursaklarında bırakmıştır ve bırakmaya da devam edecektir" şeklinde konuştu.

'MÜREFFEH BİR TÜRKİYE İÇİN ÇIKTIK'

Terör, aziz milletin refahına, gelişmesine, kalkınmasına, istihdama, huzur ve güvenliğimize vurulmak istenen bir pranga olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şöyle dedi:

"Hamdolsun, bu prangalar kırılıp atılmıştır. AK Parti öncesinde güvenliği sadece devlet mekanizmalarını korumak şeklinde değerlendiren anlayış değişmiştir. Güvenlik bir kamu hizmeti olarak, demokrasiden güç alarak milletimizi koruyan bir anlayışla, evet, yeniden yapılandırılmıştır. Vatandaşımızın geleceğe huzurla bakması, her türlü hak ve menfaatlerini tam güvende hissetmesi Türkiye Yüzyılı'nın en önemli esaslarından biridir. AK Parti hükümetlerimizin 21 yıldır devam eden istikrarlı politikalarıyla, Cumhur İttifakı ortaklarımızın kararlı, milli duruş sergileyen tüm siyasi partilerin desteğiyle teröre ve terörizme karşı, şükürler olsun, büyük bir başarı elde ettik. Biz bu yola Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu terörden arındırmış, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye için çıktık. Bu yolda aziz milletimiz bizi, hamdolsun, hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz, terörün finansmanıyla mücadelemizi derinleştireceğiz, terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı demokrasiyi ve hukuku güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu amaçlar doğrultusunda, 2023 yılının ilk on bir ayında, PKK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik, bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı; bunların 3 bin 764'ü tutuklandı, 3 bin 705'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 bin 069 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 33'ü gri kategoride olmak üzere toplam 59 sözde üst düzey teröristi. Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda ise 1.133 şüpheli şahıs gözaltına alındı; bunların 163'ü tutuklandı, 28 milyonu aşkın para ele geçirildi. Yine, ülkemizde düzenlenmek istenen 118'i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi, hamdolsun, engellendi. Aziz milletimiz ve sayın milletvekillerimiz, müsterih olunuz; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

'SOKAK SOKAK, MAHALLE MAHALLE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ'

İçişleri Bakanlığı olarak uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelelerinin aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bu mücadelede temel stratejimiz suç ve suçlunun takibinde kapasitemizi daha da artırmak, suçun oluşmasını beklemeden caydırıcılığı ortaya koymak, güvenliğin görünür olmasını sağlamak, İHA'lar ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi gibi yüksek teknolojiyle terör odaklarını, suç unsurlarını takip etmek, suça meyilli insanların istismar edebileceği herhangi bir boşluk bırakmamaktadır. Bu amaçla, en küçüğünden en büyüğüne kadar sokak sokak, mahalle mahalle organize suç örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. 2023 yılının ilk 11 ayında organize suç örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5 bin 879 şüpheli şahıs gözaltına alındı, bunların 2 bin 088'i tutuklandı, bin 356'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde 15'i ulusal ve uluslararası, 275'i yerel, 36'sı bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi. Milletimizin huzurunu bozan, güvenliğimize kasteden bu şehir eşkıyalarını yakalayıp bir bir adalete teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozanların; tekrar ediyorum, vatandaşlarımızın huzurunu bozanların huzurunu bozacağız. Hiç kimse ama hiç kimse devletimizden de aziz milletimizden de güçlü değildir. Gerçek güç milletin ta kendisidir" dedi.

'21 YILDIR BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE STRATEJİK ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Yerlikaya, çağın küresel sorunlarından biri olan uyuşturucunun aydınlık gelecek, halkın zehirlenmesinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydederek, "21 yıldır bağımlılıkla mücadelede stratejik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bizim temel hedefimiz, insanlık suçu olarak gördüğümüz uyuşturucunun ülkemiz için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını temin etmektir. Bu kapsamda, uyuşturucuyla mücadelede arz ve talep olmak üzere iki yönlü bir mücadele stratejisini esas alıyoruz. Uyuşturucuya karşı durmadan, duraksamadan verdiğimiz mücadelemiz bugün, hamdolsun, rakamlara da yansımaktadır. 2023 yılının on bir ayında zehir tacirlerine yönelik 224 bin 605 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 280 bin 576 şüpheli şahıs gözaltına alındı; bunların 28 bin 112'si tutuklandı, 10 bin 767'sine adli kontrol kararı verildi" diye konuştu.

'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ ULUSLARARASI DÜZEYDE YÜTÜRÜYORUZ'

Uyuşturucuyla mücadeleyi sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de yürüttüklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 11 ayında 6 ülkeyle 5 uluslararası operasyona imza attık. Yapılan bu operasyonlar, sahada verilen mücadeleler sayesindedir. 2017 yılında ülkemizdeki madde bağlantılı ölüm sayısı 941 iken bu yılın on bir ayında bu sayı 136'ya düştü. Evet, düşüş büyük ama biz yeterli görmüyoruz; bir rakamı dahi kabul etmiyoruz, edemeyiz. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucu belasından gözümüz gibi korumaya, terörden ve teröristten farklı görmediğimiz bu zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

'NARVAS PROJEMİZİ, İNŞALLAH, 1 OCAK İTİBARIYLA DA 81 İLİMİZDE UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Yerlikaya, bir taraftan arz cephesiyle mücadele ederken vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilgilendirme faaliyetlerine önem verdiklerini söyleyerek, "Eğitim ve önleme projelerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Talebi yok etmeyi, arzla mücadelenin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu kapsamda, özellikle ailelerle, öğretmenlerle, gençlerimizle, medyamızla, akademik çevrelerle ve çocuklarımıza ulaşan tüm kanallarla temaslarımızı ve farkındalık çalışmalarımızı seferberlik ruhuyla artırarak sürdürüyoruz. Çünkü teknik düzeyde ortaya koyduğumuz tüm mücadele başlıklarının yanında, toplumsal aktörlerin ve özellikle annelerin bu sürece katılımını son derece önemsiyoruz. Narkorehber, Narko Tır, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Gençlik, Narko Yarışma, Narko Göçmen ve Narko Kaan Projelerimizle 2023 yılı içerisinde bugüne kadar 10 milyonun üzerinde insanımıza ulaştık. Yine, 1 Kasım 2023 tarihinde 30 büyükşehrimizde NARVAS yani Narkotik Veri Analiz Sistemi Projemizi hayata geçirdik ve NARVAS, 112 ve UYUMA Mobil uygulaması üzerinden gelen vatandaşlarımızın narkotik ihbarlarının daha etkin analizini sağlayan bir yazılımdır. Gelen bu ihbarlar sayesinde sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle analize dayalı uyuşturucuya yönelik haritalar oluşturuluyor, suçluların tespiti ve yakalanması sağlanıyor ve stratejik önem verdiğimiz NARVAS Projemizi, inşallah, 1 Ocak itibarıyla da 81 ilimizde uygulamaya başlayacağız. Biz zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz, bu mücadeleyi millet olarak hep birlikte seferberlik ruhuyla sürdüreceğimize olan inancımız da tamdır" dedi.

'HAYATA 'SİBER SUÇLAR' VE 'BİLİŞİM HUKUK' GİBİ YENİ KAVRAMLAR, YENİ SUÇ TÜRLERİ GİRMİŞ'

Teknolojik gelişmelerle birlikte hayata 'siber suçlar' ve 'bilişim hukuk' gibi yeni kavramlar, yeni suç türleri girmiş durumda olduğunu anlatan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Suç ve suç unsurlarının siber dünyaya taşındığı gerçekliğinden hareketle milletimizin hukukunu ve güvenliğini sadece sokakta değil sanal ortamda da korumayı ve bu alanda mücadele etmeyi stratejik önceliklerimiz arasına aldık. Terörün en önemli finans kaynakları arasında gördüğümüz yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik mücadele stratejimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Sanal devriyelerimiz sanal kumar oynatan bu tür yapıların dijital ayak izlerini daima takip ediyor. Bu kapsamda, son on bir ayda Sibergöz Operasyonlarımızla terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahisle ilgili bin 235 operasyon düzenledik, bu operasyonlar sonucu 4 bin 805 şüpheli şahıs gözaltına alındı, bunların bin 660'ı tutuklandı. Çocuk istismarına yönelik düzenlediğimiz 757 operasyonda ise 93 şahıs tutuklandı. Aynı dönemde, siber suçlarla mücadele kapsamında 1 milyon 43 bin hesapla ilgili çalışma yapıldı, 19 bin 948 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi, 2 bin 183 şüpheli şahıs gözaltına alınırken bunların 190'ı tutuklandı. Kaçakçılığı çok boyutlu ve çok aktörlü olarak 'İnsan, silah, tarihi eser, akaryakıt, tütün, alkol, elektronik eşya gibi canlı veya cansız her türlü varlığın üzerinden gerçekleştirilebilen yasa dışı faaliyetler' olarak tanımlıyoruz. Kaçakçılıkla mücadelede son on bir ayda 25 bin 757 operasyon gerçekleştirdik, 517 şahıs tutuklandı, 822 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplumsal huzurumuzu bozan olayların başında asayiş kaynaklı suçlar geliyor. Küresel ölçekte suçun miktarı ve çeşitliliğinde yaşanan artışa teslim olmamak, önleyici bir anlayışla ve yüksek teknolojiyi kullanmak çalışma faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Güvenlik konseptimizin temelini artık 'önleyici güvenlik paradigması' oluşturmaktadır. Hedefimiz, ülkemize yönelik tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmaktır. Genel olarak tüm asayiş hizmetlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çatısı altında dijital ağırlıklı, önleyici kolluk karakteri ön planda ve tüm sistemlerin entegre olduğu bir şehir güvenliği altyapısı oluşturuyoruz. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi hukuk devleti ve demokrasi içinde hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak Türkiye'nin şehirlerini dünyanın en güvenli şehirleri, Türkiye'yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmaktır. Asayiş vizyonumuz, önleyiciliği esas alan bir güvenlik yaklaşımıdır. Suçun oluşmasını önlemek, insanların zarar görmemesini sağlamak birinci önceliğimizdir. Sahaya iyi bastığımız için son on bir ayda mal varlığına, kişilere, millete, devlete ve topluma karşı işlenen tüm suçlarda azalma yaşanırken aydınlatma oranımız ortalama yüzde 91 olmuştur. Yine, aynı dönemde kişilere karşı meydana gelen önemli on suçta da azalma meydana gelmiş, aydınlatma oranımız ise yüzde 96,7 olmuştur. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hiçbir olayın karanlıkta kalmaması, adaletin tecelli etmesi olmazsa olmaz önceliğimizdir dedik ve bunun gereğini yirmi bir yıldır olduğu gibi bugün de yerine getiriyoruz."

'BİZİM ASIL MÜCADELE ALANIMIZI DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİ OLUŞTURUYOR'

Göçün, ekonomik, siyasal ve sosyal olarak birçok krize yol açan bugün dünyanın en önemli küresel sorunlarından biri olarak karşılarını çıktığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Biz de göç konusunda insanı önceleyen, mağdur etmeyen, aynı zamanda kamu düzenimizden asla taviz vermeyen bir göç yönetim anlayışını Göç İdaresi Başkanlığımız eliyle yönetiyoruz. Göç teşkilatımızın çalışmalarında teknolojik yenilikleri kullanarak bilgiye daha hızlı ulaşabilmesini, giderek daha etkin, daha hızlı olmasını, sahada daha kolay hareket edebilmesini hedefliyor ve yeni stratejiler uyguluyoruz. 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ülkemizde 3 milyon 237 bin 585'i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761'i ikamet izniyle kalanlar, 262 bin 638'i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunmaktadır. Defaatle belirttiğimiz gibi, bizim asıl mücadele alanımızı düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri oluşturuyor. Bu hedefimiz doğrultusunda da ne düzensiz göçmenlere ne de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine asla geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin son on bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda ülke genelinde 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yine, bu operasyonlarda 9 bin 256 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken bunların 3 bin 068'i tutuklandı, bin 228'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Yine, son on bir ayda sadece İstanbul'daki 2 havalimanından vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 309 bin 485 yabancı çıkıp ülkelerine geri döndü. Göçmen kaçakçılarının kullandığı yöntemler, evet, her geçen gün değişime uğruyor, biz de mücadelemizi değişen koşullara göre yapılandırıyoruz. Amacımız, sınır ve göç konularında daha bütüncül bir bakış sağlamak, sınır yönetimi alanında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki mevcut iş birliği ve koordinasyonu daha da genişleterek entegre sınır yönetimi anlayışını tesis etmektir. Düzensiz göçmenlere yönelik bu kapsamlı mücadelemizi İçişleri Bakanlığı olarak başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarımız ve kurumlarımızla uyum içerisinde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'SINIR GÜVENLİĞİ'

Sınır güvenliğine ilişkin Bakan Yerlikaya, "Bağlamında ise doğu ve güney sınırlarımızda yapımını tamamladığımız sınır fiziki güvenlik sistemleri hudut birliklerimizin mücadelesine büyük katkılar sağlıyor. Bugün İran ve Suriye sınırlarının yüzde 80'ine tekabül eden bin 160 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı, bin 234 kilometrelik devriye yolu tamamlandı, geriye kalan yüzde 20'lik kısmıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yine, sınır boylarımıza yüksek teknolojik kapasiteyle hizmet veren 250'si doğu, 91'i batı sınırlarımızda olmak üzere 341 elektro- optik kule kurduk. Doğu sınırımızın 740, batı sınırımızın ise 350 kilometrelik kısmını bu sistemimiz sayesinde gözetliyoruz. Bununla beraber 284 termal kamera, 151 asansörlü kule, 139 zırhlı gözetleme aracı ve sismik algılayıcı sistemlerle sınır güvenliğimizi sağlıyoruz. İşte, bu sistemler sayesinde son on bir ayda 203 bin 437 düzensiz göçmenin de sınırlarımızdan girişi engellendi. Bunun yanında, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran bir diğer çalışmamız da hayata yeni geçirdiğimiz 'Mobil Göç Noktası' uygulamamızdır. İlk olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz modelin başarıya ulaşmasıyla, uygulamamızı 4 Ekim'de Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da 57 noktaya yaymıştık. 1 Aralık itibarıyla da tüm büyükşehirlerimizde Mobil Göç Noktası aracımızı kurduk, bugün 30 büyükşehrimizin tamamında 97 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor, aralık ayının sonunda ise Mobil Göç Noktası araç sayımız 162'ye inşallah çıkacak. Bugün dünyanın birçok coğrafyasında meydana gelen siyasi krizler, savaşlar, iç çatışmalar, afetler milyonlarca insanın bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç olmasına yol açıyor. Bizler de dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa Türkiye olarak imdadına yetişiyoruz; elimizin uzandığı, imkanlarımızın elverdiği ölçüde dertlerine derman oluyoruz. Çünkü bizler karşılık beklemeden, kökenine, inancına, mezhebine, düşüncesine bakmadan, insan onurunu rencide etmeden ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi kendine şiar edinen bir medeniyetin mensuplarıyız. Hiç şüphesiz 2009 yılında kurulan AFAD, bugün 7 bin 300 personeliyle Haiti'den Japonya'ya, Somali'de Filistin'e kadar 5 kıtada, 70'i aşkın ülkede Türkiye'nin merhamet kalesini inşa eden kurumlarımızın başında geliyor. Bugün İsrail'in insanlık ve savaş suçu uyguladığı Filistin'de AFAD koordinasyonunda, Milli Savunma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde insani yardımları Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Gazze'de şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır. AFAD, iklim değişikliğini tetiklediği doğal olaylar sonrasında da ülkemizin dört bir yanında yaraların sarılmasına yardımcı oluyor. Son on bir aylık süreçte 76 ilimizi etkileyen 705 su baskını, kıyı seli, su yükselmesi meydana geldi. 19 ilimizde yaşanan su baskınları neticesinde maalesef 64 can kaybı yaşandı, 102 vatandaşımız yaralandı. AFAD 6 Şubat depremleri hariç bu yılın ilk on bir ayında sel, heyelan, su baskını ve aşırı yağışlar gibi toplam 4 bin 285 olaya müdahale etti. Bu olayların yaşandığı bölgelere 1 milyar 432 milyon afet ve acil durum faaliyet ödeneği gönderildi. AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında ise bugüne kadar zorunlu eğitimi tamamlayan gönüllü sayımız 272 bin 425'e ulaştı. Eğitimine devam eden gönüllü sayımız 433 bin 466'ya, Gönüllülük Sistemi üzerinden yapılan toplam AFAD gönüllüsü başvuru sayımız ise 1,5 milyona ulaştı. Her türlü afette canla başla çalışan AFAD gönüllülerimize milletimiz adına teşekkür ediyorum " dedi.

'DEPREM BÖLGESİ'

Doğrudan 11 ili ve 14 milyon vatandaşı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremden sonrası milletçe el ele verdiklerini hatırlatan Yerlikaya, "Asrın felaketini, hamdolsun, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Depremden hemen sonra yaraların bir an evvel sarılması için AFAD eliyle geçici barınma alanları kuruldu. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, yakını vefat edene yardım ödemesi kapsamında 43 milyar lira nakdi yardım yapıldı. Çadır konteyner alımı, konteyner altyapıları, konteyner bakım onarımları, gıda hijyen seti alımları ve Esen Kart ödemeleri için bugüne kadar 29 milyar lira barınma giderleri harcandı. Bu dönemde 384 konteyner kentin kurulumu gerçekleşti; toplam 205 bin 943 konteynerin 131 bin 643'ü kentlerde, 63 bin 830'u ise kırsalda bulunuyor ve bu konteyner kentlerde ve toplam tüm konteynerde 659 bin afetzede kardeşimizi biz geçici olarak misafir ediyoruz. Başvuruların tamamlanması sonrasında komisyonlar tüm talepleri inceledi. Sonuç olarak, hak sahipliğiyle ilgili 441 bin 969 talep kabul edildi; bunların 389 bin 334'ü konut, 40 bin 996'sı iş yeri, 11 bin 639'u ahır. Bildiğiniz üzere, kalıcı konut yapımı süreci de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla derhal başlatıldı. Yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağız. İl, ilçe merkezlerinde deprem konutu, kırsalda köy evi yapımı için 250 bin bağımsız bölümün inşasına başlandı. İl ve ilçe merkezlerinde 41 bin, kırsalda 5 bin olmak üzere inşallah en kısa zamanda 46 bin deprem konutunun teslimini de yapacağız. Bunun yanında, konutunu yerinde yapmak isteyen afetzedelerimiz için Yerinde Dönüşüm Kredisi hayata geçirildi ve yaklaşık 240 bin başvuru alındı. Devlet ve millet el ele vererek yaşadığımız bu acı günleri geride bırakacağız. Bu vesileyle asrın felaketinde yaşanan doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

'BAKANLIKLARIN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ'

Bakan Fahrettin Koca ve Bakan Ali Yerlikaya'ya sorulan soruların cevaplanmasının ardından, Genel Kurul'da, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları bütçeleri kabul edildi.

