İstanbul\'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından şiddetli 2 deprem daha meydana geldi.

ART ARDA 2 ŞİDDETLİ DEPREM

İlk deprem Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde saat 12.49'da yaşandı. İkinci deprem ise Büyükçekmece'de saat 12.51'de 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Büyükçekmece'de saat 13.02'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi. Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul'daki depremler sonrası vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

Depremlerin ardından İstanbullular panik içinde sokağa döküldü: