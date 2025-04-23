İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.13'te yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi. AFAD hasarlı ve riskli yapılara girilmemesi ve çevresinde bulunulmaması yönünde uyardı.

23.04.2025 12:47
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Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından şiddetli 2 deprem daha meydana geldi.

ART ARDA 2 ŞİDDETLİ DEPREM

İlk deprem Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde saat 12.49'da yaşandı. İkinci deprem ise Büyükçekmece'de saat 12.51'de 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Büyükçekmece'de saat 13.02'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi. Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul'daki depremler sonrası vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

Depremlerin ardından İstanbullular panik içinde sokağa döküldü:

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul\'da 6.2 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika Güncel İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Meta Bouwen:
    Allah din imandan ayırmasın!!!! 138 88 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    rabbim beterinden korusun inşallah önemli değildir ülkemiz bir depremi daha kaldıracak gücü yok 152 26 Yanıtla
  • Cihan Biricik:
    Allahim yere sakinlik ver depremlerden zelzleeden bizleri mufaza eyle Aminn. 80 3 Yanıtla
  • Her Telden null:
    343 canlı yayını izlerken bende şahit oldum inşallah önemli birsey yoktur canım ülkem bunu da kaldıramaz bu dönemde 69 6 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    tam dişariya çikacakken bitti o yüzden tekrar eve girdik Allah beterinden korusun 48 14 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Allah'ım sen yardım et, bizleri gafletimizden, günahlarımızdan dolayı cezalandırma... 45 7 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    biz hissetmedik bile millet atmış kendini dışarı hemen 11 38 Yanıtla
  • benli_60:
    rabim bizler korusun 33 5 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    rabbim korusun inşallah yıkıcı can kaybı yoktur 32 1 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    Burda parti bir halakasi yok küçük çekmece yeşil köy Bakırköy Avcılar çok acilen nosaltsin daha uncede yazdım CHP oy verdiler ölümü bekliyorlar avcılar kensel dunusum yok horda evlere oturyorlar İmamoğlu kehiv yaptı bir cifi cakmadi 13 17 Yanıtla
  • servet esen:
    allahtan çok kısa sürdü uzun süreli bir deprem olsaydı ......... düşünmek bile istemiyorum 27 1 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    amaç insanları istanbuldan göç ettirmek istanbulu boşaltmaya çalışmak 2 17 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    8 senedir ne kentsel dönüşüm nede deprem hazırlığı yapmayan Imamoğlu ve ona oy verenler düşünsün :)) Murat Kurum şimdiye Istanbulun yarısını yenilmişti bunu herkes iyi biliyor.. 6 9 Yanıtla
  • Gökhan Sarı:
    insallah son olur depremi yaşayan biri olarak anılarımız canlandı. Rabbim beterinden korusun. 14 0 Yanıtla
  • Aytekin Saraçlı:
    Kocaeli de bile hissedildi 13 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Sancaktepe'de oturuyorum benim niye haberim yok 3 9 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    Vatanımızı Allah korusun. bilinçli binalar yapın artık 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    Korkmaya Gerek Yok… Allah Uyarıyor 4 4 Yanıtla
  • hr6bpgxqpk:
    istanbul ve diğer iller gecmiş olsun 8 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Geçmiş olsun iatanbul.Allah beterinden korusun 5 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Geçmiş olsun İstanbul Rabimiz bizleri korusun . yerlere sakinlik versin inşeAllah. 3 0 Yanıtla
  • Aytekin Saraçlı:
    ALLAH CC daha beterinden saklasın inşallah. 2 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Eğer Türkiyeyi japonya Gibi İnşa Etmez İsek Vay Halimize En son Hatay Depreminde Bir Yıllık Bina Yıkıldi Varin Gerisini Siz düsünun 2 0 Yanıtla
  • Gökhan Öcal:
    Kentsel dönüşümde hep depreme dayanıklı binalar yapıldı korkmayın 1 1 Yanıtla
  • Önder Toprak:
    5,6 Saniye Güçlü salladı 20,30 Saniye Sürseydi Felaket Olabilir di, 1 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    devlet yok gene 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    şimdide arsa fiyatlari uçacak 0 0 Yanıtla
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