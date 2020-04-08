13 yaşındaki Türk piyanist 4 kıtada konser verdi - Son Dakika
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13 yaşındaki Türk piyanist 4 kıtada konser verdi

6 saat önce

Uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde eden 13 yaşındaki piyanist Mert Hakan Şeker, farklı kıtalarda bulunan ABD, İtalya, Avustralya, Rusya gibi ülkelerde verdiği konserlerle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

13 yaşındaki Türk piyanist 4 kıtada konser verdi, System.String[]

Uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde eden 13 yaşındaki piyanist Mert Hakan Şeker, farklı kıtalarda bulunan ABD, İtalya, Avustralya, Rusya gibi ülkelerde verdiği konserlerle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Müzikle henüz 2 yaşındayken, annesinin oynaması için aldığı org sayesinde tanışan Şeker, bu enstrümanı çok sevdi. Şeker'in müziğe ilgisini fark eden aile, uzmanların da tavsiyesiyle onu müziğe yöneltti.

Mert Hakan Şeker, 2015 yılında bilim sanat merkezinde eğitim almak için girdiği sınavı geçerek, Eskişehir Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim almaya başladı. Buradaki 2 yıllık eğitimin ardından Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı sınavını kazanan Şeker, müzik eğitimini burada sürdürdü.

Şeker, öğrenimi için gittiği Bursa'da da piyano eğitiminden kopmayarak, müzikle olan bağını kuvvetlendirdi.

Bulgaristan, İspanya, Almanya, İsveç ve İtalya'da düzenlenen çeşitli uluslararası yarışmalarda birincilikler kazanan genç piyanist Şeker, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, Rusya ve Avustralya'da solo konserler vererek, küçük yaşına rağmen 4 kıtada konser verme gururu yaşadı.

"Ülkemin parmakla gösterilmesini amaçlıyorum"

Genç piyanist Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği müziğin hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Uluslararası yarışmalarda kazandığı dereceleri ve farklı coğrafyalarda verdiği konserleri anlatan Şeker, "Yarışmalardan çok konserlere önem veriyorum. Çünkü ülkemi konserlerde daha fazla tanıtma fırsatı buluyorum. Gelecekte hedefim kimseyi taklit etmeden, özgün bir kişilikle Türkiye'yi dünyada temsil etmektir. Ülkemin sanat camiasında parmakla gösterilmesini amaçlıyorum. İtalya'da değerli piyanist Fabio Luz ile Bursa'da devlet sanatçısı Gülsin Onay ile ve ünlü pek çok piyanistle aynı sahneyi paylaştım." diye konuştu.

Piyanoyla "evde kal" çağrısı

Şeker, bu yıl için planlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Singapur, Gürcistan, İtalya ve ABD'deki konserlerinin yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu duruma üzülüyorum ve bir önce atlatılmasını istiyorum. Tüm dünyaya piyanomla 'evde kal' çağrısı yapıyorum. Kahraman sağlık çalışanlarına da emekleri için teşekkür ediyorum. Ben de devlet büyüklerimizin çağrısına uyuyor, evde kalarak piyano eğitimime evden, hocalarımla internet aracılığıyla görüşerek devam ediyorum."

"Hayallerinin peşinden koşsunlar"

Anne Zeynep Şeker de oğlunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocukların ve gençlerin yeteneklerinin peşinde koşması gerektiğini dile getiren Şeker, "Anne ve babalara da büyük görevler düşüyor. Hayallerinin peşinden koşsunlar. Emeklerinin sonuçlarını göreceklerdir." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İtalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:10 Kaynak: AA

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