Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı

18.05.2022 16:52
Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan K.G., 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan K.G., 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi'nde bulunan 2 Sokakta, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce uyuşturucu nedeniyle hapis yatan O.G, 2,5 yaşındaki oğlu K. G'yi dün akşam saatlerinde darp etti. Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan O.G, oğlunu piknik tüpüyle dövdükten sonra kafasını duvara vurdu. Daha sonra oğlunun nefes almadığını fark etti. Küçük çocuğu Ulucanlarda bulunan hastaneye götüren O.G. ve kardeşi C.G., hastane polisinin şüphelenmesiyle birlikte gözaltına alındı. Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasına rağmen 2,5 yaşındaki K.G. hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANEDE BANA ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Olay anında kendisinin İzmir'den Ankara'ya döndüğünü Dede Murat Gezer, "Ben İzmir'deydim. İzmir'den dönüşte sabaha karşı bir haber aldım. Çocuğun kalbi durdu dediler, çocuk rahatsız dediler. Çocuğu hastaneye götürüyoruz dediler sadece bana. Ben de oradan tren garından indim saat 09.30-10.00 gibi Ankara Hastanesine gittim. Orada da bana çocuğun öldüğünü söylediler. Bir düştü dediler, sonradan çevirdiler babası dövmüş, kafasını duvara vurmuş. Piknik tüpü yok. Sadece duvara vurmuş. Artık o mu vurdu duvara kendi mi vurdu nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben hastaneye gittim, doktorla görüştüm. Çocuğun burnundan hafif kanlar gelmiş. Herhalde beyin kanaması mı geçirdi çocuk bilmiyorum. Hemen hastaneye gitmemiş, korkmuş biraz. Biraz beklemiş, komşumuz 'Çocuk kötüleşti' demiş. Benim duyumuma göre çocuğu kucağına alıp koşa koşa hastaneye götürmüş" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ÇOCUK OLMAZ YANİ, CEHENNEM GİBİ BİR ÇOCUK"

Oğlu O.G'nin daha önce Gelini K.G.'den boşandığını belirten Murat Gezer, "Daha önce evlendiler, ayrıldılar. Ailesi bir başkasına gitti. Yeniden geldi, barıştı. Yeniden onu bırakıp gitmiş, ben İzmir'deydim. Yine bırakıp gitmiş onu. O cezaevindeydi, 3 sene cezaevinde yatmıştı. Çıktıktan sonra zaten çocuğu görmemişti. Çocuk annesinin yanında büyüdü. Çocuğu da bırakıp gitmiş annesi, bir de kız var. Kızına ben bakıyordum 2.5 seneden beri, herhangi bir sorun yoktu. Kızına da öyle herhangi bir şiddet yapmıyor. Sadece bir çocuğa olmuş her halde. Ne diyeyim, Allah belasını versin. Böyle bir çocuk olmaz yani, cehennem gibi bir çocuk" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINI ALMAYA ÇOK ÇALIŞTI, ALAMADI, VERMEDİLER ÇOCUĞUNU"

Annenin bırakıp gitmesinin sebebinin eşinden gördüğü şiddet olduğunu ifade eden komşu Ece Şahin, "Annesi bırakıp kaçtı çünkü eşinden çok şiddet görüyordu. Çocuklarını almaya çok çalıştı, alamadı, vermediler çocuğunu. Babası tarafından sürekli darp ediliyordu, şiddete maruz kalıyordu. Komşular olarak Demir Fıkra karakolunu aradık. Geldiler, delil olmadığı için, görüntü olmadığı için çocukları yurda almadılar. Bir iki defa şikayette bulunmuştuk mahalle olarak. En son evvelki akşam da yine döverek, boğazını falan sıkmış. Çocuk elinde can çekiyormuş. Hastaneye gidip bırakmış, sonra kaçıyor. Hastanede darplar çıkıyor, hastanede zaten son nefesini vermiş çocuk" dedi.

(Muhammed Musab Gümüşer - Hakan Karaduman - İHA)

Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, İzmir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:33:01. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement