Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı

18.05.2022 13:29
Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı

Antalya'da asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği genç ağır yaralandı.

Antalya'da asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği genç ağır yaralandı.

Olay, Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker eğlencesi sırasında magandalar av tüfeği ile havaya ateş etti. Daha sonra yere düşen yorgun mermi, 20 yaşındaki Mahmut Bulut'un kafasına isabet etti. Mahmut Bulut'un kanlar içerisinde yere yığıldığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Bulut, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. JASAT ve OYİT ile koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli V.K.'nin olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Mahmut Bulut, Antalya, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı - Son Dakika
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