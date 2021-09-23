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Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de Batı istihbaratı - Son Dakika

Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de Batı istihbaratı

23.09.2021 17:17
Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de Batı istihbaratı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'dan 2016 yılından beri 1016 kişinin ikna yoluyla teslim olması sağlanmıştır.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " PKK'dan 2016 yılından beri 1016 kişinin ikna yoluyla teslim olması sağlanmıştır. Bizim terörle mücadelede kullandığımız yöntemi ne PKK takip edip anlayabilir ne de onların akıl hocaları, Batı istihbaratı takip edip anlayabilir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen, 'Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Soylu, Batı'nın kendi medeniyeti boyunca hiçbir zaman bu kadar marjinal akımların etkisi altında kalmadığını söyledi. Soylu, "İlk kez Batı'yı marjinal akımlar bu kadar güçlü bir şekilde yönlendiriyorlar. Marjinal akımları, bulunduğunuz ülkelerde konumlarına göre bir denge unsuru olarak değerlendirebilirsiniz. Uçlardadırlar. Ancak, eğer bunu meselenin merkezine getirip oturtursanız ki bence batının en temel problemlerinden biri budur, onların gündemleri ve yönlendirmeleri ile kendinizi meşgul ederseniz, yörüngeyi kaybedersiniz. Batının yörüngeyi kaybetmesinin temel nedenlerinden birinin de bu olduğunu müşahede etmek isterim" dedi.

'İNCELEMEYİ BEKLEYEN 85 BİN MATERYAL KALDI'Daha sonra 23 ilde kurulan hızlı veri inceleme sistemlerine değinen Soylu, "Böylece yıllık belge inceleme kapasitemizi, 45 binden 750 bine çıkardık. Bu ne demektir biliyor musunuz? Sadece belgeye ulaşmak ya da istihbarı bilgi altyapısı oluşturmak değil. Hukukun da hızlı işlemesini, işletilmesini sağlamak. 15 Temmuz sonrası FETÖ ile ilgili ele geçirilen 2 milyon 600 bin materyalden, incelemeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır. Bazen bir teknik aletin, bu cep telefonu olur, bilgisayar olur ya da bir veri bankası olur, sökülmesi bile 1 buçuk yılı bulur. Bu kadar kolay bir iş değildir" diye konuştu.'TERÖR OLAYLARININ ENGELLENMESİ İSİMSİZ ARKADAŞLARIMIZIN SAYESİNDEDİR'Bakan Soylu, terörle mücadeleyle ilgili de, Türkiye'nin zor olanı başardığını belirterek, "İkna çalışmaları konusunda, 28 bin 433 aile ile sürdürülen görüşmeler, sadece bu yıl 132 önemli terör olayının engellenmesi, sadece bu yıl 6 tanesi liste dışı olmak üzere 57 üst düzey teröristin etkisiz haline getirilmesi, bizim fedakar isimsiz arkadaşlarımızın sayesindedir. Devletin bu alana verdiği destek ve köklü istihbarat geleneği ve yüksek koordinasyon sayesindedir" ifadelerini kullandı.'2016 YILINDAN BERİ PKK'DAN 1016 KİŞİ TESLİM OLDU'Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin her yıl ülkelerin siber güvenlik durumlarını değerlendiren bir analiz yayınladığını hatırlatan Bakan Soylu, "Bu yıl 15 kriter üzerinden yaptığı analizle, 75 ülke içerisinde Türkiye 19'uncu sırada. Aynı listede Fransa 39, Almanya 43, Amerika ise 44'üncü sırada olarak görülmektedir. Elbette ki bu konuda çok farklı yöntemlerle değerlendirme yapılabilir ama açık bir gerçek var ki Türkiye bu alanda son yıllarda önemli bir ilerleme kaydetmiştir ve küresel kıyaslamada olumlu bir yere sahiptir. Tabi bütün bunların yanı sıra, konvansiyonel istihbarat hala önemini korumaktadır. Elbette bu sahanın korunması, gereken gizliliği dolayısıyla bu konuyla ilgili detay vermem mümkün değil. Ancak terörle mücadelede bugün elde ettiğimiz başarılar var. PKK'dan 2016 yılından beri 1016 kişinin ikna yoluyla teslim olması sağlanmıştır. Bizim terörle mücadelede kullandığımız yöntemi ne PKK takip edebilir, anlayabilir ne de onların akıl hocaları, Batı istihbaratı takip edip anlayabilir" dedi.

Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de Batı istihbaratı
Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de Batı istihbaratı

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de Batı istihbaratı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de Batı istihbaratı - Son Dakika
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