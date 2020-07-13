Çankaya eski belediye başkanı Taşdelen, toprağa verildi - Son Dakika

Çankaya eski belediye başkanı Taşdelen, toprağa verildi

KALP krizi sonucu yaşamını yitiren Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi.

KALP krizi sonucu yaşamını yitiren Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Doğan Taşdelen için ilk tören Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlendi. Törene milletvekilleri, belediye başkanları, çalışma arkadaşları katıldı. İkinci tören 1988-1999 yılları arasında 11 yıl başkanlığını yaptığı Çankaya Belediyesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar, Taşdelen'in eşi İlksen Taşdelen ve oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziyelerini iletti.Doğan Taşdelen için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çok sayıda CHP milletvekili ve vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Taşdelen ailesine başsağlığı diledi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sora Taşdelen'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Taşdelen, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankaya eski belediye başkanı Taşdelen, toprağa verildi - Son Dakika
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