Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni sezon çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertliler sezonun ilk antrenmanında korona virüs önlemleri doğrultusunda mesafeli olarak çalıştı. Teknik direktör Erol Bulut, yardımcıları Mehmet Yozgatlı ve kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, Alman kaleci antrenörü Michael Kraft antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcular ve yardımcı antrenörlerle tanıştı. Teknik direktör Erol Bulut antrenman öncesi saha ortasında oyuncularla bir toplantı yaptı. Toplantıda Bulut futbolculara, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. Ben kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle, birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup, maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılarla dolu bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

Antrenmanda yeni transfer Çek sol bek Filip Novak ile ülkesinde bulunan Miha Zajc yer almadı.

EROL BULUT: "UMARIM HERKES İÇİN İYİ BİR SEZON OLUR"

Teknik direktör Erol Bulut antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diledi. Bulut, "İki günde bir antrenmanlar basına açık olacak. İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. İnşallah birbirimizi iyi anlayacağız. Bol bol röportajlarımız olacak. İnşallah herkes için iyi bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

NOVAK DIŞINDA YENİ TRANSFERLER KATILDI

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana yeni transferler Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül katılırken, Çek sol bek Filip Novak ile ülkesinde bulunan Miha Zajc idmanda yer almadı.

KİRALIK OYUNCULAR DÖNDÜ

Geçen sezonu başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Oğuz Kağan Güçtekin, İsviçreli golcü Frey ile Danimarkalı stoper Zanka sarı-lacivertli takıma döndü. 3 futbolcu da antrenmanda yer aldı. Bu futbolcuların durumları daha sonra netlik kazanacak.

Sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci, Falette ve Mehmet Ekici antrenmanda yer almadı

Sözleşmeleri sona eren Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici ile kiralık sözleşmesi sona eren Gineli stoper Falette antrenmanda bulunmayan isimlerdi.

(İHA)

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Erol Bulut, Samandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 19:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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