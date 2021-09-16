Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açıyor. Türk Telekon Stadı'nda oynanacak maç EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu
Lazio: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile
Son Dakika › Spor › Galatasaray, maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler - Son Dakika Spor