İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı - Son Dakika
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İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı

09.05.2022 13:32

İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattıİSTANBUL Ümraniye'de, İBB tarafından trafiğe kapatılarak yaya yolu yapılacağı söylenen alana İSPARK kuruldu.

İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı

İSTANBUL Ümraniye'de, İBB tarafından trafiğe kapatılarak yaya yolu yapılacağı söylenen alana İSPARK kuruldu. Çevre esnafıysa mağdur olduğunu belirterek İSPARK girişini, folklit makinasıyla taşıdığı saksılarla kapattı. İSPARK girişini kapatan esnaf eylem yaptı.

Ümraniye'de trafik akışı olan caddeyi kapatarak yaya yolu yapılacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanı İSPARK'a çevirdi. Yapılan düzenleme sonrası çevre esnafı mağdur olduğunu belirterek alanın yaya yoluna çevrilmesini istedi. Bir grup esnaf, getirdikleri folklit aracıyla tonlarca ağırlıktaki saksıları İSPARK önüne koydurarak girişleri kapattı.

"İSPARK girişini kapattık"

Konuyla ilgili gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirten çevre esnafı Abdurrahman Demir, "Biz aylardır bu sorunla uğraşıyoruz. İSPARK yaya yolu dediği yeri araçlarla işgal etti. Buradaki ağaç yoğunluğu bizim işlerimizi etkiledi. Bizde bu sebeple İSPARK girişini kapattık. Biz bu konu için gerekli yerlere müracat ettik. Kimse bize yardımcı olmadı. Bizde esnaf arkadaşlarla bir karar alarak burayı araç girişine kapattık. Biz burada otopark istemiyoruz. Yaya yolu olacağı söylenen alana İSPARK yapmak ne kadar doğru" diye konuştu.

İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı
İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı
İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı
İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye, Tragger, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı - Son Dakika


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