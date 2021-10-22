Üye Girişi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması

22.10.2021 20:43

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması "Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması

"Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kııçdaroğlu, Ankara'da bir kapalı yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin CHP'nin belirlediği Belediyecilik İlkeleri'ne uyarak belediyelerin refah seviyesini artırdıklarını söyledi.

"Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz"

Türkiye'de gündeme gelen yurt sorunu hakkında açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Üniversiteyi kazanan bir çocuk heyecanla üniversitesine gönderilir. Sizin huzurunuzda söylüyorum. Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz" diye konuştu.

"Nasıl olur da Türk Lirası güneş görmüş kar gibi erir"

Türk Lirasının değer kaybetmesi konusunda değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Para harcanırken, siyasi otorite halkını düşünmek zorundadır. Türk Lirası bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Nasıl olur da Türk Lirası güneş görmüş kar gibi erir? Huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz, birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ayırmayacağız ayrıştırmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu 20:05 Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi 19:47 Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi Su şişelerini neden tekmeledi? Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu 19:43 Su şişelerini neden tekmeledi? Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu
Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor 19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi 18:07 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir 17:23 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar 16:39 Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu 15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Evra'dan yıllar sonra gelen itiraf: Cinsel tacize uğradım Dünyaca ünlü eski futbolcu Evra'dan yıllar sonra gelen itiraf: Cinsel tacize uğradım         
20:20
En acı bekleyiş! Ölen gencin şefi başında gözyaşı döktü En acı bekleyiş! Ölen gencin şefi başında gözyaşı döktü         
19:56
Son Dakika: 34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar! Her kurban için ayrı ceza verildi Son Dakika: 34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar! Her kurban için ayrı ceza verildi         
19:46
Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti         
19:24
Emsali olmayan kriz! Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda Emsali olmayan kriz! Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda         
18:20
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı         
16:58
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 20:48:18. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan yurt açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement