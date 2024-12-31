Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan peş peşe paylaşımlar

Politika

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

2024 yılının son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar geldi. '#2024teNeYaptık' hashtag'ini kullanan Erdoğan, "Gece gündüz aşkla çalıştık" diyerek 2024 yılındaki hizmetleri tek tek sıraladı.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AŞKLA ÇALIŞTIK"

Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım..." ifadelerini kullandı.

2024 YILINDA YAPILANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

- 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdik.

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede 613 binin üzerinde ürün denetledik, 785 firmaya 216 milyon liradan fazla para cezası verdik.

1.320 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuya atamasını gerçekleştirdik.

Ülkemize yasa dışı girişleri engellemek için İran sınırımıza 552 kilometre hendek kazdık.

Mahkemelerimizin dijital altyapısını güçlendirdik, e-Duruşma sistemimizin kurulu olduğu mahkeme sayısını 5 bin 185'e yükselttik.









6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde toplam 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımını tamamladık. Konutlarımızı hak sahibi ailelerimize peyderpey teslim ediyoruz.

Motorlu taşıtlar piyasasındaki suistimallerin önüne geçmek için pek çok tedbir aldık, 77 milyon liranın üzerinde para cezası uyguladık.

Müzekart GNS Dijital Kart Projemiz ile 14 bin 199 gencimiz, ülkemiz genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz gezdi.

İstihdamı 843 bin artırarak 33 milyona ulaştırdık.

E-Tebligat uygulamamız sayesinde 67 milyon tebligatı elektronik ortam üzerinden ulaştırdık, önemli bir tasarrufa imza attık.

2024-2029 yıllarını kapsayan Kamu Diplomasisi Strateji Belgemizi yayımladık.

Hastaneye gidecek durumda olmayan hastalarımıza evde sağlık hizmeti sunduk. Bu kapsamda 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirdik.

Sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak için 1,3 milyon denetim gerçekleştirdik, 1,4 milyar lira idari para cezası uyguladık. Artık taklit ve hileli gıda listelerini anlık olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

Terörizmin finansmanına yönelik yaptığımız operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirdik.

Önleyici risk odaklı teftişler kapsamında 11 bin 500 iş yerini denetledik, 1,5 milyona yakın çalışana 900 milyon lira ödeme yapılmasını sağladık.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte doğal gazda evlere %65, KOBİ'lere %27 oranında sübvansiyon sağladık.

Dünya havacılık tarihinde bir ilki başardık. Bayraktar TB3 SİHA'mız, TCG Anadolu gemimizden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu. Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin!

Yargı Reformu Strateji Belgemizin hazırlık sürecinde toplumun tüm kesimlerine kulak verdik, 55 binin üzerinde görüş ve öneriyi değerlendirdik.

Türkiye'de ve ülkemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde yürütülen kara propagandalara, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelemize kararlı bir şekilde devam ettik.

Sağlık Market uygulaması ile 55 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladık.

Ülkemizin her bir bölgesindeki DENEYAP teknoloji atölyelerimizden 15 bin gencimizi faydalandırdık.

FETÖ'ye karşı 4 bin 902, terör örgütü DEAŞ'a karşı 1.399 operasyon icra ettik.

Bölgemizin ihracatında çarpan etkisi yapacak, Adana'mız ve Mersin'imizle birlikte Akdeniz Bölgemizin tamamının kalkınmasına katkı sunacak Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştirdik.

Türkiye Aile Destek Programımız ile 46,5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık.

Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız.

888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlamış olduk.

97 ülkenin katılımı ile 142 askerî tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk.

Kamu Merkezî Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi'yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladık.

Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın üretimini tamamladık. Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.

50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay, 10 zekâ gücü atölyesi kurduk.

Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD'ı 81 vilayetimize yaydık.

81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.

Ayder'imizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık.

Milli otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg'umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz.

Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.