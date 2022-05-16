Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, hiçbir başkan adayıyla birleşmeyecek - Son Dakika
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Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, hiçbir başkan adayıyla birleşmeyecek

16.05.2022 18:36
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, hiçbir başkan adayıyla birleşmeyecek

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, seçimden çekilmeyeceklerini ve hiçbir adayla birleşmeyeceklerini açıkladı.

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, seçimden çekilmeyeceklerini ve hiçbir adayla birleşmeyeceklerini açıkladı.

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son gün hukukun labirentlerinden faydalanıp iptal ettirilen 30 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 11 Haziran seçimlerine de ekip olarak var gücümüzle hazırlanıyoruz. Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Haziran, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, hiçbir başkan adayıyla birleşmeyecek - Son Dakika


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