Sakarya\'da tefecilere yönelik operasyon: 12 gözaltı, 2 tutuklama

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Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-49" operasyonlarının detayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı. Sakarya'da ise hususa ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak "KAFES-49" operasyonları düzenlendi. Gerçekleşen bu operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapılırken şüphelilerin 'Tefecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık', 'Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Parada Sahtecilik', 'Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız" paylaşımında bulundu.

Sakarya'daki operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bazı dosyalara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakılırken 11'i mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken O.L. ve M.G. isimli şahıs tutuklandı. Diğer 2 şüphelide mahkemede tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA