e-Devlet Kapısı'ndan dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan, 2-3 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabiz, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

e-Devlet Kapısı Twitter hesabından yapılan açıklamada, yapılan detaylı teknik kontrollerde e-Devlet, e-Nabiz, EBA ve ÖSYM'ye ait dijital altyapılarla ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmadığı ifade edildi.

Bireye yönelik alınabilecek tedbirlerin ulusal siber güvenliğin temelini oluşturduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır. 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabiz, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır."