Bu iPhone'lar artık çöp oldu!

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ABD merkezli teknoloji devi 19 Eylül'de eski telefonlarına iOS 13 desteğini yayınlayacak.



iOS 13'ün geleceği tarihin açıklanmasıyla birlikte güncelleme alamayacağı için çöp olacak iPhone'lar da netleşti. 2016'dan önce çıkan modellerin güncelleme almayacağı konuşuluyor. İşte güncelleme (iOS 13) gelmeyecek o modeller...