Son Dakika Haberleri: Bu iPhone'lar artık çöp oldu!
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Bu iPhone'lar artık çöp oldu!

29 dakika önce

Apple, geçtiğimiz gün yaptığı lansmanla Eylül ayından itibaren bazı iPhone modellerini terk etti. Sizin de iPhone'unuz çöp olmuş olabilir.

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ABD merkezli teknoloji devi 19 Eylül'de eski telefonlarına iOS 13 desteğini yayınlayacak.


iOS 13'ün geleceği tarihin açıklanmasıyla birlikte güncelleme alamayacağı için çöp olacak iPhone'lar da netleşti. 2016'dan önce çıkan modellerin güncelleme almayacağı konuşuluyor. İşte güncelleme (iOS 13) gelmeyecek o modeller...

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iPhone 6S Plus
iPhone 6S Plus
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iPhone 6S
iPhone 6S
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iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plus
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iPhone 6
iPhone 6
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iPhone 5S
iPhone 5S
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iPhone 5C
iPhone 5C



Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:51 
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