Son Dakika Haberleri: Bu kentin neyden yapıldığını duyan şoke oluyor!
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Bu kentin neyden yapıldığını duyan şoke oluyor!

10 saat önce

İsveçli sanatçı Johanna Martensson, ham maddesi ekmek olan ve küflendikçe harabeye dönüşen minik bir kent yarattı.

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İsveçli sanatçı Johanna Martensson, 2009 yılında ''Dekor'' adını verdiği foto-entalasyon serisi için, ekmekten bir kent yaptı ve 6 ay boyunca her gün giderek küflenen bu kentin fotoğraflarını çekti.
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Küfün etkisiyle gün geçtikçe harabeye dönüşen bu minik kent, sanatseverleri kendine hayran bırakıyor.
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Ekmek kent fotoğraf serisinin yaratıcısı Martensson, Londra'da Battersea Sanat Merkezi ve Arcola Tiyatrosu'nda çalıştı.
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Tiyatrodaki çalışmaları için Riksteaterns Grant, İsveç Sanat Konseyleri Çalışma Bursu ve Golden A Design Award ödülüyle ödüllendirildi.
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Çalışmaları, Soho Fotoğraf Galerisi, New York, 1650 galeri, Los Angeles, Liljevalchs Vårsalong, Stockholm'de sergilendi ve DECOR çalışması için Platin A Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:44 
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