Fenomen Anne Kızının Saçlarını Ketçapla Yıkadı, Takipçileri Şaştı Kaldı
48 dakika önce
Instagram'ın fenomen anne hesaplarından Moderndaymumma, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şoke etti. Jessi isimli kadın, kızının saçlarını ketçapla yıkadı ve bu anı takipçileriyle paylaştı.
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Blogger Jess Roberts sosyal medya paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Kızının saçını ketçap ile yıkayan Roberts'a takipçileri hiçbir anlam veremedi.
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Birçok kişinin eleştirip, şaşırdığı bu kare için Roberts şu açıklamayı yaptı: Havuzdaki klor sebebiyle kızımın sarı saçları yeşile döndüyor. Çözümünü saçlarını ketçap ile yıkamakta buldum. Domates sosunu saçta 30 dakika bekletmek, sonra şampuan ve saç kremi ile durulamak gerekiyor. Bu doğal tedavi kesinlikle işe yarıyor, çünkü domatesler, yeşile dönen saçlardaki sülfatla savaşıyor.
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Bu paylaşımın ardından takipçilerinden: "Bunun iyi bir şey olduğunun farkında değildim, her gün sayenizde yeni bir şey öğreniyoruz!", "Bunu hiç duymadım! Bu harika bir numara. "Cidden bunu asla bilmiyordum! Vaov", "Bu, gelmiş geçmiş en iyi fikir. Okula yeşil saçlar giden o çocuklardan biri bendim." yorumları geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:45
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