Fenomen Anne Kızının Saçlarını Ketçapla Yıkadı, Takipçileri Şaştı Kaldı

Birçok kişinin eleştirip, şaşırdığı bu kare için Roberts şu açıklamayı yaptı: Havuzdaki klor sebebiyle kızımın sarı saçları yeşile döndüyor. Çözümünü saçlarını ketçap ile yıkamakta buldum. Domates sosunu saçta 30 dakika bekletmek, sonra şampuan ve saç kremi ile durulamak gerekiyor. Bu doğal tedavi kesinlikle işe yarıyor, çünkü domatesler, yeşile dönen saçlardaki sülfatla savaşıyor.

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Bu paylaşımın ardından takipçilerinden: "Bunun iyi bir şey olduğunun farkında değildim, her gün sayenizde yeni bir şey öğreniyoruz!", "Bunu hiç duymadım! Bu harika bir numara. "Cidden bunu asla bilmiyordum! Vaov", "Bu, gelmiş geçmiş en iyi fikir. Okula yeşil saçlar giden o çocuklardan biri bendim." yorumları geldi.