Huawei Kullanıcıları İçin Büyük Tehlike! Google Yasağı Kullanıma Girerse Ne Olacak?

1 Huawei yalnızlaşacak Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek.

2 YouTube'a girilemeyecek! 90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayaca

3 Maddi anlamda sıkıntıya girecek Bu senaryonun gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak.

4 Kullanıcılar, başka markalara yönelecek Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak. Zira kısıtlama hali hazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor.

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