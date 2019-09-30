Son Dakika Haberleri: Leonardo da Vinci ile ilgili şoke eden iddia! Hazar Türkü çıktı
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Leonardo da Vinci ile ilgili şoke eden iddia! Hazar Türkü çıktı

1 saat önce

Sanat tarihçisi Simon Hewitt, Rönesans'ın en önemli sanatçılarından İtalyan Leonardo Da Vinci'nin Hazar türkü olabileceğini iddia etti.

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Rönesans'ın simge ismi olan İtalyan Leonardo da Vinci ile ilgili kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı.
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Ünlü sanat tarihçisi Simon Hewitt, Leonardo da Vinci'nin atalarının Hazar Türkü olabileceğini öne sürdü. İddia, Hewitt'in 1495 tarihli 'Leonardo da Vinci and the Book of Doom' isimli kitabından yola çıkılarak ortaya atıldı.
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The Guardin'de yer alan haberde, şu ifadeler yer alıyor: "15. yüzyılda Milano'da kızı saçlı olmak çok nadirdi ama bilinmeyen bir durum da değildi, tuhaf karşılanıyordu.
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Hewitt, Leonardo'nun, Asya'nın steplerinden Karadeniz'e ve doğu Avrupa'ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğinden şüpheleniyor.

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Hewitt'in kitabı, 1495 yılında çizilen ve Almanya'da bulunan bir karikatüre dayanıyor. 'Leonardo da Vinci and the Book of Doom' isimli kitap, İngiltere'de yarın piyasaya çıkacak.



Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:01 
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YORUMLAR (3)
  • fareler kovalasın: iddia - kesin türk dayanak - kızıl saçlı olması soru - kaç tane kızıl saçlı türk var? cevap - athena ....... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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