Son Dakika Haberleri: Risk tutkunu fenomen çiftin fotoğraflarına tepki yağıyor!
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Risk tutkunu fenomen çiftin fotoğraflarına tepki yağıyor!

2 saat önce

Kelly Castille ve Kody Workman çiftinin Instagram'daki seyahat fotoğraflarına, 'tehlikeye özendirdiği' gerekçesiyle tepki yağıyor.

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Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi bulunan Kelly Castille ve Kody Workman çifti, seyahat ettikleri yerlerde verdikleri tehlikeli pozlarla tepki çekiyorlar.
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Fenomen çifti kimi zaman bir balkondan ayaklarını sarkıtırken...
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Kimi zamansa uçurumun dibinde inşa edilmiş bir havuzun en tehlikeli yerinde görüyoruz.
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Fenomen çiftin, tehlike kokan pozlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Uçurumun yanı başına oturan çift, tıpkı havuz pozunda olduğu gibi, yine beğeni uğruna hayatlarını riske attılar. Peru'da bulunan bir gölün kenarındaki uçurumdan sarkan Kelly'yi, erkek arkadaşı Kody tutuyordu.
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Takipçileri, fenomen çifti, binlerce insana örnek olduklarını unutmamaları ve beğeni uğruna hayatlarını riske atmamaları konusunda uyardı.
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Fenomen çiftten takipçilerine yanıt gecikmedi. Castille ve Workman çifti, ''İnsanların kendi kararlarını vermesine saygılı olmalısınız. Tamamen kendi irademizle bu pozları veriyoruz. Bu fotoğrafın altında yatan fikir hoşumuza gidiyor" diyerek kendilerini savundular.
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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:04 
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