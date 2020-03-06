5 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 5 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika

5 Mart 2020 Haberleri

28 dakika önce

5 Mart 2020 Manşet Haberleri.

5 Mart 2020 Haberleri, System.String[]

Şenol Güneş, Fiorentina, Cenk Tosun, Valencia, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:18 
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Son Dakika

Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu
Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor Valencia-Atalanta ve Inter-Getafe maçları seyircisiz oynanacak Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro talep ediyor

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