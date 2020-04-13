Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı

6 saat önce

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Başkent'in birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları hızlandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı, System.String[]

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Başkent'in birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları hızlandırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya, Elmadağ ve Kahramankazan'da yoğun bir şekilde asfalt ve yeni yol açım çalışması gerçekleştiriyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tüm ilçelerinde asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehrin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve yeni yol açımı çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kesintisiz trafik akışını sağlamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya Beştepe Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde 350 metre bütümlü temel ve binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Çankaya Yaşamkent Mahallesi Dumlupınar Bulvarı köprü yan yol genişletme 120 metre bütümlü temel ve binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Etimesgut Fatih Sultan Mahallesi 2427. Cadde ile Yaşamkent Köprülü Kavşak bağlantısı 150 metre bütümlü temel ve binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Mamak Battalgazi Mahallesi Selçuk Caddesi'nde 1 kilometre ve 2 metre asfalt-çizgi çalışmasını, Gölbaşı Şafak Mahallesi Tek Yol Caddesi'nde 150 metre asfalt ve çizgi çalışmasını, Kahramankazan Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 1 kilometre asfalt ve çizgi çalışmasını ve Kahramankazan Saray Mahallesi 346. Cadde'de 300 metre asfalt ve çizgi çalışmasını tamamladı.


Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Kahramankazan Saray Mahallesi'nde 222140-3530 adalar arasında 2 bin 600 metrelik imar yolu açım çalışmasının 450 metresini tamamlarken, kalan kısmı için çalışmalara devam ediyor. Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3250. Cadde'de 2 kilometre 700 metre asfalt çalışmasını tamamlayan belediye ekipleri, 2 kilometre 100 metre asfalt serimi çalışmasına iki serim ekibiyle devam ediyor. Elmadağ Bülent Ecevit Caddesi-Arif Çalış Caddesi - Şehit İbrahim Göçen Caddesi'nde toplam 3 kilometre 300 metre bütümlü temel çalışması tamamlanırken, binder çalışması ise sürüyor. - ANKARA

Kahramankazan, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:27 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim         
15:22
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek         
15:15
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki         
15:13
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı         
14:59
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi         
14:57
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor         
14:55
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi         
14:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 17:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]