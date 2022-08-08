Trafik magandası magandası dehşet saçtı - Son Dakika
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Trafik magandası magandası dehşet saçtı

08.08.2022 13:03

Ankara'da bir kişi, trafikte yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücüyü kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü.

Ankara'da bir kişi, trafikte yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücüyü kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 MDA 03 plakalı aracın sürücüsü M.B., trafikte kendisine yol vermediğini ileri süren 06 CIH 572 plakalı aracın sürücüsü Y.E.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine araçtan inen M.B., küfürler savurduğu Y.E.D.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Bununla da yetinmeyen trafik magandası, Y.E.D.'yi başından tutarak araç kaputuna vurmaya başladı. Sokak ortasında terör estiren M.B. aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Y.E.D.'ye ise ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Saldırgan şahsın ise kısa sürede yakalandığı belirtilerek, emniyetteki ifadesinin devam ettiği öğrenildi. Dehşete düşüren o anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Yumruk ve tekmeler atmaya başladı"

Olayın tanıkların Merve Kılıç, darbedilen sürücünün kanlar içerisinde kaldığını belirterek, "Evdeyken bağırma sesleri duyduk. Balkona çıktık. Siyah arabadaki kişiyle beyaz arabadaki bir anda tartışıp kavga etmeye başladılar. Beyaz arabadaki kişinin hiçbir şekilde kötü bir cümle kurduğunu duymadım. Siyah arabadaki kişi ise direkt çocuğu darp etmeye başladı. Yumruk, kafa ve tekmeler attı. Çocuğun elinden yüzünden kan gelmeye başladı. Arabanın kaputuna yatırıp vurmaya devam etti. Çevredekiler müdahale etti. Adam da hiçbir şey olmamış gibi arabasına binip gitti. Çocuğun durumu çok kötüydü. Çok kişi müdahale edemedi. Adam çok sinirliydi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik magandası magandası dehşet saçtı - Son Dakika

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