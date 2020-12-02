Bakan Akar: Ordu ile 'satılmış' kelimesini yan yana koymaları akla ziyan - Son Dakika

Bakan Akar: Ordu ile 'satılmış' kelimesini yan yana koymaları akla ziyan

02.12.2020 12:12
Bakan Akar: Ordu ile 'satılmış' kelimesini yan yana koymaları akla ziyan, System.String[]

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki, sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesini ziyaret etti.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki, sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesini ziyaret etti. Bakan Akar, "Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da silahlı kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp, onu 'satılmış' kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Böyle bir şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan'dan oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri heyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmeye Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere katıldı.

'ORDU BİZİM ÜLKEMİZİN GÖZBEBEĞİ'TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye'deki örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini belirterek, her zaman TSK'ya müteşekkir olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı verdiniz, biz de vatandaş olarak bundan büyük memnuniyet duyduk. Suriye'ye ilaveten Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Katar'da şimdi de Karabağ'da bu milleti gururlandırdınız. Ordu bizim ülkemizin gözbebeği. Ülkemizin ve milletimizin şerefi. Bu millet onuru ve şerefi için her türlü fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir" dedi.TESK Başkanı Bendevi Palandöken de aynı duyguları taşıdıklarını belirterek, "Güçlü ordu, güçlü millet el ele. En güzeli bu" diye konuştu.'MORAL BOZMAYA GEREK YOK'Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canını, sadece vatanı ve milleti için feda edeceğini belirtti. Söz konusu ifadeler nedeniyle TSK personelinin moralini bozmaması gerektiğini dile getiren Yalçın, "Söylemlerde çok daha sorumlu davranılması gerekiyor. Söylemlerle insanların moralini bozmak değil, tam tersine şevkini artırmak gerekiyor. Siz hem Doğu Akdeniz'de, Libya'da hem Azerbaycan'daki fonksiyonlarınızla milletinin heyecanını, umudunu artırdınız. Biz söz konusu ifadeleri çok çirkin ve saygısızca ifadeler olarak görüyoruz. Bu ziyaretimiz bir destek ziyaretidir. Dolayısıyla moral bozmaya gerek yok. Bunlar bizi yıldırmaktan ziyade daha da sorumluluğumuzu artırıyor" diye konuştu.Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de "Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanındayız. Toplumun kanaati ve hassasiyeti budur. Bugün sizleri ziyaret etmemizin ana sebebi bu konudaki hassasiyetlerimizi ve sizlere olan desteğimizi dile getirmek içindir" ifadelerini kullandı.'İYİ İŞLERDE BİRBİRİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'Dayanışma içinde olunmasının önemine değinen Bakan Hulusi Akar, "İyi işlerde birbirimizi teşvik edecek, destekleyeceğiz. Elimizden gelen yardımı sağlayacağız. Amacımız, görevimiz bu, millet dediğimiz bu. İleri gidenler hep bu şekilde çalışanlardır" dedi. Akar, herhangi bir ayrımcılığın zafiyete neden olacağına vurgu yaparak, "Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmamamız, bu konularda dayanışmamızı her zamankinden daha fazla sürdürmemiz gerekmektedir" ifadesini kullandı.'İŞİMİZ ÇOĞALDI'Bölgesel olarak kritik bir dönemden geçildiğini, koronavirüs salgınının söz konusu ortamı daha da hassas hale getirdiğini belirten Bakan Akar, "Böyle bir ortamda ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için karada, denizde, havada işimiz çoğaldı. Onun için biz herhangi bir şekilde bu enerjiyi azaltıcı değil, artırıcı girişimler bekliyoruz. Bu manada sözle, fiille destek bekliyoruz ki buradaki faaliyetlerimiz daha başarılı şekilde yerine getirilebilsin" dedi. Yoğun faaliyetlerden dolayı "TSK personelinin evlerine uğrayamaz" hale geldiğini dile getiren Akar, "Genelkurmay Başkanı'ndan en kıdemsiz personeline kadar herkes kendisine verilen görevi proaktif şekilde yerine getirmenin gayretini gösteriyor. Bu milletin bağrından çıkan, Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesi, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız, hudutlarımızın, halkımızın güvenliğidir" dedi.'FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'Bakan Akar, başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere Türkiye'ye yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı gereken ne varsa şimdiye kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Ordumuz samimiyetle, ciddiyetle vazifesini yerine getirmeye çalışıyor. Binlerce yıllık tarihimizden aldığımız milli, manevi, mesleki değerlerimiz var. Bu değerlerimize halel getirmeden, ilkeli bir şekilde bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.'ŞİDDETLE KINIYOR, REDDEDİYORUZ'Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere de tepki göstererek, şunları söyledi: "Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı, nasılı, nedeni ne olursa olsun. Böyle bir şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz. TSK mevcut çerçevede hukuk nizamı içinde yapılması gerekeni yapıyor. Şeffaflık had safhada. Her şeye açık. Devletin ilgili, yetkili kurumları her an gelip her şeyi denetleyebilir. Her şey açık, saklı-gizli bir şey yok. Fakat buna rağmen bu şekilde ifadelere muhatap olmak gerçekten bizi üzüyor."Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "marifet iltifata tabidir" sözünü hatırlattı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Akar, şöyle konuştu: "Bu bizim için çok önemli fakat buna rağmen böyle arada sırada da olsa birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanmaları çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz. " 'ÇOK YANLIŞTIR'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de destek ziyaretinden dolayı heyete teşekkür etti. Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin silahlı kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Bakan Akar: Ordu ile 'satılmış' kelimesini yan yana koymaları akla ziyan
Bakan Akar: Ordu ile 'satılmış' kelimesini yan yana koymaları akla ziyan
Bakan Akar: Ordu ile 'satılmış' kelimesini yan yana koymaları akla ziyan

Türkiye, Bakan, Ordu, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Ordu ile 'satılmış' kelimesini yan yana koymaları akla ziyan - Son Dakika


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