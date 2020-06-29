Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli...

Diyanet TV'de 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları'nın açılış dersini yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli bir fırsattır" dedi.

Diyanet TV'de 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları'nın açılış dersini yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli bir fırsattır" dedi.

Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Son dakika: Eximbank 380 milyon euroluk kredi sağladı! İhracatçılara 10 yıl vadeli yeni destek geliyor
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlediği 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açılış dersiyle başladı. İlk derste hem velilere hem de öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukların, Kur'an-ı Kerim'i, Hz. Muhammed Mustafa'yı ve yüce dinimiz İslam'ı tanıyacakları yaz Kur'an kurslarını başlatmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl yaz Kur'an kurslarını Covid-19 salgını nedeniyle camilerde gerçekleştiremediklerini dile getiren Başkan Erbaş, "Bu kurslara kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet etme gibi hususlarda güçlük çekileceği öngörüldüğünden 2020 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

Başkan Erbaş, anne babaların, Allah'ın kullarına en nadide emaneti ve en sevimli nimeti olan çocuklara karşı birtakım sorumlulukları olduğunu ifade ederek, "Bu sorumluluklarımızdan en önemlisi, şüphesiz çocuklarımızı hak ve hakikati bilen iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmektir. Kendileriyle barışık, Rabbini tanıyan, Peygamberini seven, Kur'an'ı öğrenen ve dinini bilen bireyler olmaları ve İslam ahlakıyla ahlaklanmaları için gayret etmektir" diye konuştu.

Yaz Kur'an kurslarını, çocukları Kur'an'la ve onun evrensel ahlak ilkeleriyle tanıştırma adına önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Başkan Erbaş, "Çocuklarımızın Peygamber Efendimizle ve onun insanlığa örnek hayatı ile tanışacak olmalarını son derece önemsiyoruz. Zira Kur'an ile tanışan nesiller, insana yakışan en güzel ziynetin, adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ile dolu bir kalp olduğunu görecektir. Peygamberimizin örnek hayatı ve eşsiz ahlakıyla tanışan çocuklarımız, iyi bir insan olmanın önemini kavrayacak; vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı bir insan olmanın gereğini yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklarımız, hayatlarını İslam'ın temel değerleri üzerine inşa etme fırsatı bulacak"

Başkan Erbaş, yaz Kur'an kursları vesilesiyle çocukların Kur'an'la buluşacağına ve onun anlam dünyasıyla tanışacağına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Tertemiz zihinlerini, hidayet kaynağı Kur'an'la besleyecek, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkanı bulacaktır. İslam'ın temel değerleriyle tanışarak hayatlarını bu değerler üzerine inşa etme fırsatı bulacaktır yavrularımız. Çocuklarımız İslam'ı tanımakla yeryüzündeki en yüce idealin, Yaratana itaat ve yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecektir. Dolayısıyla insana ve çevreye saygının, sorumluluk, dürüstlük ve iyilik numuneleri olarak geleneğimizin ve geleceğimizin teminatı olacaktır inşallah. Anne-babalar olarak bizler de yaz Kur'an kurslarımızla onlara bu imkanı sağlayarak en değerli mirası bırakmış olacağız."

Anne babaların çocuklarını yaşadıkları çağı dikkate alarak yetiştirmeleri gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, "Çocuklarımızın her yönden gelişimi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması ve hayatı öğrenmesi hususunda sorumluluğumuzun büyük olduğunu asla unutmayalım. Onların maddi ihtiyaçlarının gidermek için gösterdiğimiz azim ve gayreti manevi gelişimleri için de gösterelim. Zira din ve ahlak eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın; tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Bu görevimizi ihmal etmenin, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara sebep olacağını asla göz ardı etmeyelim" şeklinde konuştu.

"İslam adına söylediğimiz bütün güzellikleri, çocuklarımız bizim hayatımızda görmelidir"

Başkan Erbaş, anne babaların çocuklar için her alanda en iyi örnek olmaları gerektiğine işaret ederek, "En verimli ve başarılı eğitim, aslında rol model olmaktır. Çocuklarımızın karakter inşası ve değerler eğitimi açısından, özellikle görerek ve uygulayarak öğrenebilmeleri son derece önemlidir. Dolayısıyla İslam ve Müslümanlık adına söylediğimiz bütün güzellikleri, çocuklarımız bizzat bizim hayatımızda, davranışlarımızda, sözlerimizde görmelidir. Bizim Kur'an'la irtibatımız, bizim Resulullah'a olan sevgi, saygı ve muhabbetimiz, ibadet hayatımız ve ahlakımız onlar için en doğru ve güzel teşvik unsuru olacaktır. İşte sizlerden, böyle bir sorumluluk ve gayretle hareket etmenizi, çocuklarınızı ders saatlerinden önce hazırlamanızı ve şefkatle derse teşvik etmenizi istirham ediyorum. Böylelikle uzaktan eğitimle de olsa yaz Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın manevi dünyalarının imar edilmesi adına güzel sonuçlara vesile olacaktır" açıklamasında bulundu.

Yaz Kur'an kurslarının eğitim planını yaparken çocukların tatil dönemi olduğunu dikkate aldıklarını belirten Başkan Erbaş, "Bunun için eğitim programımız, çocuklarımızı yoracak, onların tatillerini daraltacak bir program değildir. Onlara Kur'an'ı ve dini değerleri sevdirmek için kitaplar ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini ve bütün özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Nerede olursanız olun Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine katılabileceksiniz"

Başkan Erbaş, çocuklara Diyanet TV üzerinden Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programlarını takip etmelerini tavsiye ederek, "Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler. Bu sene yaz Kur'an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz. Yüce Kitabımız Kur'an'ı Kerim'i öğreneceksiniz, hayatını öğrenerek Sevgili Peygamberimizi tanıyacaksınız ve emin olun hem güzel şeyler öğrenecek hem de hoşça vakit geçireceksiniz. Allah ilminizi artırsın ve ahlakınızı tıpkı yaratılışınız gibi güzel eylesin" dedi. - ANKARA

Ali Erbaş, Anne, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli... - Son Dakika

Son Dakika

11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:50 Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:32 Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:30 Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:35 Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
11:24
350 bin ton çimentoyla yapılan ve birçok askere mezar olan İstanbul'un gizli savunma altyapısı: Çakmak Hattı
11:22
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
11:20
Son dakika: Eximbank 380 milyon euroluk kredi sağladı! İhracatçılara 10 yıl vadeli yeni destek geliyor
11:13
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
11:02
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
10:51
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
10:50
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
10:44
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
10:41
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
10:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 11:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]