Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlının otomobilin çevresinde keşif yapması ve aracın camını kırıp teyp ile değerli eşyayı çalması yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Suyabatmaz Mahallesi'ndeki otomobilden hırsızlık olayının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu