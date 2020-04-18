KAHRAMANMARAŞ 28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ 28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor

6 saat önce

28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyorKAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ali Akmaz(73), 28 yıldır ailesinden, arkadaşlarından, tanıdıklarından ölenlerin isimlerini ölüm tarihleriyle birlikte 'Ölüm günlüğü' ismini verdiği bir deftere kaydediyor.

28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ali Akmaz(73), 28 yıldır ailesinden, arkadaşlarından, tanıdıklarından ölenlerin isimlerini ölüm tarihleriyle birlikte 'Ölüm günlüğü' ismini verdiği bir deftere kaydediyor. Bugüne kadar deftere 292 kişinin ismini yazan Akmaz, "Belki günün birinde bizi de bu deftere kaydederler" dedi.

Yurdun değişik yerlerinde 37 yıl öğretmenlik yapan 6 çocuk 3 torun sahibi Ali Akmaz, 1992 yılından bugüne kadar günlük tutuyor. Ancak bu günlük; insanların yaşadıklarını, sevinç ve üzüntülerini günü gününe kaydettiği normal günlük değil, ölen yakınlarının isimlerinin yer aldığı ölüm günlüğü. Kızı Hayriye Akmaz ile birlikte yaşayan Ali Akmaz'ın bu günlüğü yazmasına neden olan olay ise çok sevdiği yeğeni Mehmet Sürücü'nün ölümü olmuş.

"GÜNÜN BİRİNDE BİZİ DE BU DEFTERE KAYDEDERLER"

Ablasının oğlu olan yeğeninin Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirten Akmaz, "Canım kadar sevdiğim yeğenin Mehmet Sürücü 31 Mayıs 1992 yılında hakkında rahmetine kavuştu. Bu bende merak uyandırdı. Bundan sonra ölen kimselerin, bu dünyadan ayrılan insanların, yakınlarımın isimlerini ve ölüm tarihlerini yazmayı düşündüm. O günden bu yana da bunu defterimde topladım. Şu ana kadar bazıları arkadaşlarım, öğrencim, hısımım, akrabam, eşim, dostlarım, yakinen tanıdıklarımın sayısı bugün itibariyle 292 kişiye ulaştı. Bu defterim ölüm günlüğüm oldu ve yazmaya devam ediyorum. Belki günün birinde bizi de bu deftere kaydederler" diye konuştu.

"EŞİMİN ADINI YAZARKEN ELLERİM TİTREDİ"

Çevresinde ölüm günlüğünü duyanların önce şaşırdıklarını sonra da yakınlarının unutmama adına çok güzel bulduklarını söylediğini belirten Ali Akmaz, birçok kişinin de günlüğü görmek istediğini söyledi. Bugüne kadar kaydettiği 292 kişiden birinin de eşi Ayşe Akmaz olduğunu ifade eden Ali Akmaz, eşinin ölüm tarihini yazarken yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:

"Refika-i hayatım olan, 47 yıl aynı yastığa baş koyduğum eşim Ayşe Akmaz'ın vefat günü olan 3 Ekim 2017 tarihini yazarken gözlerimden yaşlar boşaldı. Kalem tutamaz oldum, ellerim titredi. Yeğenimle başlamış olduğum ve hala da devam ettiğim bu defter, benim için bir ölüm günlüğü oldu. Ölüm günlüğü olarak vasıflandırdığım defterime kaydetmeye devam edeceğim" dedi.

Hayriye Akmaz da babasının ölüm günlüğüne zaman zaman beraber baktıklarını belirterek, "Babam bu ölüm günlüğünü yeğeni Mehmet Sürücü'nün ölümünden itibaren tutmaya başladı. Çevrenin de tepkisi ise güzel. 'Herkes keşke böyle bir şey yapabilse' düşünceleri oldu. Ölüm günlüğüne bazen ben de bakıyorum. Bu defterde unutmadığım isim ise 2 yıl 5 ay önce kaybettiğim annemdir" dedi.

KAHRAMANMARAŞ 28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor

Ali Akmaz, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:34 Kaynak: DHA

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