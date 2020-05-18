Ordu'da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika

ORDU'da son 40 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 33,7 derece ile kırıldı. Kentte en fazla sıcaklığın 1980 yılında 31,4 derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Ordu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre; cumartesi günü en yüksek sıcaklık 33,7 derece ölçüldü. Meteorolojinin kayıtlarına göre mayıs ayı sıcaklık rekoru 1980 yılında 31,4 derece ile kırılmıştı. Hafta sonunda ise termometreler 40 yıl sonra en yüksek sıcaklık 33,7'yi göstererek, rekor kırdı. Kentin en kalabalık nüfusuna sahip diğer ilçeleri olan Fatsa ve Ünye'de de son 10 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı ifade edildi. Sıcak hava vatandaşları da olumsuz etkiledi. Hafta sonunu köylerde ve yaylalar da geçiren vatandaşlar da sıcağı hissetti. Bazı vatandaşlar ise yaylaların ilk defa bu kadar sıcak olduğunu belirtti.

'ÇOĞU İNSAN SICAK NEDENİYLE KÖYLERE GİDİYOR'

Özgür Uzuner (40), sıcak havanın rahatsız ettiğini belirterek, birçok vatandaşın sıcaklardan korunmak için köylere gittiğini söyledi. Uzuner, "Gitgide sıcaklığın artacağını söylüyorlar. Zaten iklim değişiyor ama vatandaşlar ne kadar sıcak olursa olsun iyice bunaldılar ve sokağa çıkmaya başladılar. Çoğu insan bu sıcak havalar nedeniyle köylere gidiyor. Sıcak rahatsız ediyor. Maskeyle daha da rahatsız ediyor" dedi. Sıcaklıklardan bunaldıklarını anlatan Fatma Parlatır (53) da, "Yüksek sıcaklık bizi hem dışarıda hem de evde etkiledi. Pencereleri ve kapıları açarak cereyan yaptırdık. Bugün hafif esen esintiye idare ediyoruz" diye konuştu.

'SICAĞIN FAZLA OLDUĞUNU KÖYDE DAHA ÇOK HİSSETTİM'

Şahin Poyraz da (64), "Ben köydeydim. Sıcağın fazla olduğunu köyde daha çok hissettim. Sıcaklığın bu sene üst seviyede olacağını söylüyorlar. Sıcak olduğunda evden dışarıya çıkmamaya bakıyoruz. Zaten hastalık dolayısıyla bir yere çıkamıyoruz. Çıkınca da sıcaklardan dolayı gezemiyoruz" ifadelerinde bulundu.

'YAYLADA O KADAR SICAK BUGÜNE KADAR GÖRMEMİŞTİM'

Yaylada aşırı sıcaklığı ilk defa yaşadığını ifade eden Güler Şanlı ise (58), "Aşırı sıcak var. Yaylaya gittim, yaylada da bile sıcak var. Yaylada ben o kadar sıcak bugüne kadar görmemiştim" diye konuştu. İsmet Çınay (59), "Sıcak Afrika'dan geliyor. Bu sıcak Türkiye'yi biraz etkileyecek. Sıcağın çok fazla olması beni de etkiler, vatandaşı da etkiler. Çok aşırı bir sıcaklık olursa dışarı çıkmam. 30 derece sıcaklıktan yukarısı sıkıntı. 35-40 derece olursa ben sıcağa dayanamam, ölürüm" dedi.