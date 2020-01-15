Rusya Başbakanı Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Başbakanı Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu - Son Dakika

Rusya Başbakanı Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu

16 dakika önce

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Rusya Başbakanı Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu

Dmitri Medvedev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:47 Kaynak: AA
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