Rusya Başbakanı Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu - Son Dakika

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Rusya Başbakanı Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu
16 dakika önce
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:47 Kaynak: AA
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.
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