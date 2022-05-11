Son dakika haberi! ASKER UĞURLAMADA, TÜNELDE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! ASKER UĞURLAMADA, TÜNELDE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

11.05.2022 15:30

Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, Derince Tüneli'nde yol kesip kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, Derince Tüneli'nde yol kesip kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatılırken, tabancaya el konuldu.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derince Tüneli'nde meydana geldi. Asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, D-100 Karayolu Derince Tüneli'nde yolu trafiğe kapattı. Bu sırada araçtan inen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Araçlarında bulunan diğer kişiler ise kornalara bastı. Olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü hem cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüyü hem de güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin B.A. olduğu tespit edildi. B.A. hakkında adli işlem uygulanırken, olayda kullanılan kurusıkı tabancaya el konuldu.

Son dakika haberi! ASKER UĞURLAMADA, TÜNELDE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Son dakika haberi! ASKER UĞURLAMADA, TÜNELDE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Son dakika haberi! ASKER UĞURLAMADA, TÜNELDE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Son dakika haberi! ASKER UĞURLAMADA, TÜNELDE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

YORUMLAR
500
Asker uğurlamada, tünelde yol kesip havaya ateş açtılar Asker uğurlamada, tünelde yol kesip havaya ateş açtılar Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da asker konvoyundaki kazada 2 kişi yaralandı İstanbul'da asker konvoyundaki kazada 2 kişi yaralandı

Tragger, Kocaeli, Silah, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ASKER UĞURLAMADA, TÜNELDE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika


Son Dakika
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:42:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ASKER UĞURLAMADA, TÜNELDE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement