Son dakika haberleri! İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti...Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri! İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti...Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü

08.01.2021 11:57

Son dakika haberine göre İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.

İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti...Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü

Gece boyu kocasının kelepçeli şekilde şiddetine maruz kalan kadın, eşini av tüfeği ile öldürdü

Darp edilen kadının sağ gözünün şiş ve mor olduğu görüldü

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece boyu kocası tarafından kelepçelenip darp edilen iki çocuk annesi kadın, sabah saatlerinde eşini av tüfeği ile öldürdü. Kocasını öldürdükten sonra 112 Acil çağrı Merkezini arayıp haber veren kadının teslim olurken sağ gözünün şiş ve mor olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek'le iddiaya göre gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti. İddiaya öre Ramazan İpek'in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek'in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü. Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri! İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti...Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü
Son dakika haberleri! İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti...Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü
Son dakika haberleri! İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti...Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü
Son dakika haberleri! İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti...Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü

Melek İpek, Av Tüfeği, Ramazan, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti...Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü - Son Dakika


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