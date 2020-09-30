Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray" - Son Dakika

Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray"

- Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray" Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray'a saygı duydukları ve favorinin de sarı-kırmızılılar olduğunu söyledi.

- Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray"

İSTANBUL - Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray'a saygı duydukları ve favorinin de sarı-kırmızılılar olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan İskoç ekibi Rangers'ta Teknik Direktör Steven Gerrard ve futbolculardan Filip Helander, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Online olarak yapılan toplantıda konuşan Steven Gerrard, takımın son durumuyla ilgili olarak bilgi verdi. İngiliz çalıştırıcı, Joe Aribo ve Glen Kamara'nın oynamayacağı belirterek, "Ryan Jack ve Brandon Baker dün antrenmana çıktılar, iyi durumdalar. Cedric Itten'ın dizinde bir problem var, o da bizimle olamayacak" dedi.

İskoçya Premier Ligi'nde son oynadıkları ve 5-1 kazandıkları Motherwell maçındaki performanslarıyla ilgili olarak Gerrard, "Bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Artık bu geçmişte kaldı. Galatasaray maçına odaklanmış durumdayız. Takım çok iyi çalıştı, sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz" diye konuştu.

Willem II ile Galatasaray'ı kıyaslama yapmak istemediğini ifade eden Gerrard, "Galatasaray çok büyük bir takım, Willem'le kıyaslamak istemiyorum. Çok tecrübeliler, bu maçları çok oynamış bir takım. Kesinlikle favori onlar ama biz de çok iyi bir durumdayız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray maçın favorisi ama biz de iyi durumdayız"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı'nın bir röportajında Steven Gerrard'ı örnek aldığını dile getirmesini nasıl yorumladığı sorusuna Steven Gerrard, "Taylan Antalyalı bunu söylediği için çok mutluyum. Galatasaray camiasına çok büyük saygı duyuyorum. Çok tecrübeli bir takım, bu tip maçları da çok oynamış bir takım. Stoperleri çok kuvvetli. Ama sadece stoperleri değil, Falcao'ya kadar her mevkide çok iyi bir takım. Üst düzey futbol oynuyorlar. Galatasaray'a karşı büyük saygımız var ama onlardan korkmuyoruz. Bizim için önemli bir test olacak. Galatasaray maçın favorisi ama biz de iyi durumdayız" cevabını verdi.

Filip Helander: "Galatasaray forvetleri çok iyi oyuncular, hata yapmamalıyız"

Filip Helander ise Galatasaray maçı ile ilgili olarak, "Seyircisiz olsa da sabırsızlanıyoruz. Evet Galatasaray çok iyi oyunculara sahip, bu yüzden çok güzel bir maç olacak. Ev sahibi olmamız seyahat yapmadığımız için bir avantaj, zemini de biliyoruz. Kendi evimizdeyiz ama tabii ki avantajı biraz kaybediyoruz, seyircimiz olmadığı için. Avrupa'da çok büyük rakiplere karşı oynuyorsunuz, Galatasaray da büyük bir rakip. Savunmada çok dikkatli olmamız lazım, büyük bir maç, Galatasaray forvetleri çok iyi oyuncular, hata yapmamalıyız. Böyle bir rakibe karşı oynamak çok farklı. Daha dikkatli olmamız gerek, daha konsantre olmamız gerek. Sonuçta 90 dakika oynuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Steven Gerrard: Maçın favorisi Galatasaray
Steven Gerrard: Maçın favorisi Galatasaray
Steven Gerrard: Maçın favorisi Galatasaray
Steven Gerrard: Maçın favorisi Galatasaray

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Steven Gerrard: 'Maçın favorisi Galatasaray' - Son Dakika Spor

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