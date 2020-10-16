Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

16.10.2020 23:39
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1419 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 301 bin 98'e çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778'e ulaştı. Hasta sayısı 343 bin 955, vefat sayısı 9 bin 153, ağır hasta sayısı 1445, aktif hasta sayısı 33 bin 704 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirlere eksiksiz uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız."

İstanbul'daki işletmelerde Kovid-19 denetimi

İstanbul'da bazı ilçelerdeki kafeterya, dükkan, mağaza, market ve fırın gibi işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, kentte ilçe kaymakamlıklarının koordinesinde emniyet, zabıta ve ilgili görevlilerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

Beykoz Yalıköy Mahallesi'ndeki denetimde, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve beraberindeki emniyet görevlileri, kafeterya ve diğer işletmelerde Kovid-19 tedbirlerine yönelik inceleme yaptı.

Samsun'dan Kırgızistan'a 180 bin maske

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay aracılığıyla Kırgızistan'a 180 bin maske gönderdi.

Büyükşehir Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle alınan 180 bin maske, Belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Kızılay araçlarıyla Samsun'un kardeş şehri Bişkek'e gönderildi.

Başkentte denetimlere devam edildi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, Pursaklar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in de katıldığı denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra alınan tedbirler yerinde incelenerek esnaftan müşterileri bilinçlendirmeleri konusunda destek istendi.

Yıldız, denetimlerin aynı zamanda rehberlik etme amacı da taşıdığını belirterek, "Bakanımız, Ankara'da memnuniyet verecek derecede düşüş olduğunu açıkladı. Yine de biz bunu yeterli görmüyoruz. İlçemizde mevcut vaka sayılarını aşağı çekmek için denetimleri sürdürmek gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bakan Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bir kişiden başlayan virüsün 70 milyondan fazla bulaşma kanalının bulunduğuna vurgu yapan Koca, insanlığın koronavirüse karşı önemli başarılar elde ettiğini aktardı.

Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığını ve alınması gereken önlemleri artık iyi bildiklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Burada aşı konusunda gelinen ve işin rengini tümüyle değiştireceğini düşündüğümüz nokta ile tedavideki gelişmeleri ayrı tutuyorum. Radikal çözüme maalesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Koronavirüs bildiğiniz gibi kişiden kişiye solunum yoluyla geçmektedir. Bulaşma solunum yoluyla olduğu için maske vazgeçilmez bir tedbir, hatta tedbirlerin en önemlisidir."

Bakan Koca, vatandaşların ev dışındaki kapalı ortamlarda maske takmayı ihmal etmemesini isteyerek, aile ziyaretlerinin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşların HES kodu uygulamasından yararlanmasını öneren Koca, "Doğu Anadolu dahil olmak üzere bazı bölgelerde HES'e ilgi maalesef düşük. Bu bölgenin, Erzurum ve çevresinin insanı için söylüyorum, HES uygulamasını kullanmak sizin çayı kıtlama içmek kadar tabii olmalıdır." diye konuştu.

"Vaka sayılarındaki düşüşte filyasyon ekiplerinin büyük katkısı var"

Salgınla mücadelede önemli silahın filyasyon ekibinin olduğuna dikkati çeken Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde şüpheli temasları tespit ediyor, evlerinde izole ediyor hastaların takibini yapıyor, ilaçlarını evlerine kadar teslim ediyoruz. Erzurum'da son bir ayda filyasyon ekip sayımızı 248'e çıkardık. Ağrı'da bu sayı 70, Ardahan'da 40, Bingöl'de 63, filyasyon ekibi sahada görev yapıyor. Erzincan'da filyasyon ekip sayımız 60, Iğdır'da 30, Kars'ta 72, Tunceli'de ise 40. Her filyasyon ekibimiz 3 kişiden oluşmakta. Son dönemde bu illerimizde yaşadığımız vaka sayılarındaki düşüşte filyasyon ekiplerimizin canla başla çalışmasının büyük katkısı var."

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


Son Dakika

17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren okul terapistinin diploması iptal edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Başhekimden Markar Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklama: 'Mide adenokarsinom' dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı
Rahmi Koç koronavirüse yakalandı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı         
23:42
Türk istihbaratı, BAE ajanını yakaladı Türk istihbaratı, BAE ajanını yakaladı         
22:51
Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak         
20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik         
20:20
Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı         
19:03
Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu         
16:01
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 23:50:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei