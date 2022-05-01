Mustafa Altındağ: "Camiamıza hayırlı olsun" - Son Dakika
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Mustafa Altındağ: "Camiamıza hayırlı olsun"

01.05.2022 22:28

- Mustafa Altındağ: "Camiamıza hayırlı olsun" Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, "Bir üst lige çıkmak için bir puan yetiyordu.

- Mustafa Altındağ: "Camiamıza hayırlı olsun"

ANKARA - Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, "Bir üst lige çıkmak için bir puan yetiyordu. Onu da aldık. Camiamıza hayırlı olsun. Bütün oyucularımızı kutluyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertlilerin Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ ise, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorduk. Bir üst lige çıkmak için bir puan yetiyordu. Onu da aldık. Camiamıza hayırlı olsun. Bütün oyucularımızı kutluyoruz, ayaklarına yüreklerine sağlık. Sezon başından bugüne kadar kar kış demeden büyük fedakarlık yaparak buraya getirdiler takımı. Hedefimiz şampiyonluktu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Altındağ: Camiamıza hayırlı olsun
Mustafa Altındağ: Camiamıza hayırlı olsun
Mustafa Altındağ: Camiamıza hayırlı olsun
Mustafa Altındağ: Camiamıza hayırlı olsun

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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Samsunspor, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Samsunspor, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Mustafa Altındağ, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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