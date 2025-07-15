FETÖ'ye 64 ilde büyük operasyon: 306 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ve İzmir merkezli son 2 günde 64 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 306 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı İstanbul ve İzmir merkezli son 2 günde 64 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakaladığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "İstanbul ve İzmir merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün "Finans Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından aranıyordu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." - ANKARA