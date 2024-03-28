Emniyet ve Jandarma tarafından gerçekleştirilen Narkoçelik-9 operasyonunda 1 ton 43 kg uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-9" operasyonlarında; 1 ton 43 kg uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-9" operasyonlarında; 1 ton 43 kg uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 434 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili ayrıntıları şu şekilde paylaştı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 565 ekip, bin 602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta 'Narkoçelik-9' operasyonları düzenlendi. Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 65 kg skunk, 131 kg metamfetamin, 199 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 sokak satıcı yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 176 kg skunk, 62 kg bonzai, 2,5 kg esrar ele geçirildi. 14 sokak satıcı yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 26 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 18 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 5 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 sokak satıcı yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 80 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 sokak satıcı yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20 bin 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 18 bin 998 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Antalya, Batman, Adana, Hakkari, Van, Samsun, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Sakarya'da düzenlenen "Narkoçelik-9" operasyonlarında; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22 kg 150 gr metamfetamin, 10 kg eroin, 1 kg kubar esrar, muhtelif miktarda eroin, sentetik hap ve kök kenevir ele geçirildi. 65 sokak satıcısı yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg kokain, 7 kg skunk ele geçirildi. 3 sokak satıcısı yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 103 kg metamfetamin, 34 kg eroin, 24 kg morfin, 13 kg afyon sakızı ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 231 kg esrar ele geçirildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg metamfetamin, 1 kg bonzai, 2 kg esrar ele geçirildi. 19 sokak satıcı yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 64 kg esrar ele geçirildi. Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kg skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 53 bin 900 adet sentetik ecza ele geçirildi. Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 bin 204 adet sentetik ecza ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 kg esrar, 1 kg bonzai, 558 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 sokak satıcısı yakalandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg bonzai ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle ." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Emniyet ve Jandarma tarafından gerçekleştirilen Narkoçelik-9 operasyonunda 1 ton 43 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Adana'da 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesinde şüphelendikleri Hüseyin Güneş'i durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda, Güneş'in 7 suçtan toplamda 21 yıl 8 ay 27 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
İzmir'de polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun bilgilerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hüseyin Güneş, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Güneş'in, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan toplamda 21 yıl 8 ay 27 gün cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Güneş, kapalı cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu. Bebek, emzirilmek istendiği sırada hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyona yakın kaçak makaron ele geçirildi. Bir tırda yapılan aramada 1 milyon bandrolsüz makaron ve 1300 litre etil alkol bulunurken, ayrı bir iş yerinde ise 102 bin 500 bandrolsüz kaçak makaron, sigara sarma makinesi, kıyılmış tütün, kompresör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda tır sürücüsü gözaltına alınırken, iş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işleyen bir şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve kubar esrar ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 36 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 75 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan 13 şahıs cezaevine gönderildi.
Mersin'de Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak silah satışı yaptıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından takibe alındı. Yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, dürbün, bıçak, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 321 aracın bin 539'una çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Toplamda 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Van ve Artvin illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe indirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde, elektronik sigara tütünü, kaçak cep telefonu ve diğer muhtelif eşyalar ele geçirildi. Toplamda 142 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 321 aracın bin 539'una çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Toplamda 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.
İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun bilgilerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?