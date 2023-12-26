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Erzurum'da Kasım Ayında 28 Marka Başvurusu Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Kasım Ayında 28 Marka Başvurusu Yapıldı

TÜRKPATENT'in verilerine göre, Erzurum'da Kasım ayında 28 marka başvurusu yapıldığı bildirildi. Bu yılın 11 ayında ise toplamda 327 marka başvurusu gerçekleşti. Erzurum, marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 44. sırayı aldı.

Erzurum\'da Kasım Ayında 28 Marka Başvurusu Yapıldı
26.12.2023 - 10:25,  Güncelleme: 10:31
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Erzurum'dan Kasım ayında 28, bu yılın 11 ayında ise 327 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

TÜRKPATENT Kasım ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum'dan Kasım ayında 28, bu yılın 11 ayında ise 327 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ'ın ardından 3'üncü sırayı aldı.

Kasım Ayı Verileri

Verilere göre Kasım ayında Erzurum'dan 28, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 42, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 70, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 219, ülkeden ise 15 bin 18 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum'un Kasım Ayı Payı

DOSİAD araştırma Merkezince veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, İlin Kasım ayı başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 40,0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12,78'lik pay edindi.

11 Aylık Bölgesel Başvuru Verileri

Bu yılın Ocak - Kasım ayları düzeyinde Erzurum'dan 327, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 545, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 770, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 2 bin 196, Türkiye toplamında ise 145 bin 224 marka başvurusu gerçekleşti.

Erzurum'un 11 Aylık Marka Başvuru Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 11 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 60, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 42,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14.89, ülkede ise yüzde 0.22 oranında pay gösterdi

Erzurum Aylık Dağılım

Verilere göre bu yılın 11 ayı kaydında Erzurum'dan Ocak ayında 25,Şubat ayında 19, Mart ayında 25, Nisan ayında 30, Mayıs ayında 28, Haziranda 22, Temmuzda 38, Ağustosta 48, Eylülde 25. Ekimde 39, Kasımda 28 marka başvurusu kaydedildi.

Erzurum 44. Sırada

Erzurum bu yılın 10 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 44'üncü sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Aydın, Eskişehir, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Kahramanmaraş, Afyon, Sivas, Ordu, Mardin, Isparta, Malatya, Düzce, Edirne, Aksaray, Rize, Elazığ, Kütahya, Nevşehir, Çorum, Bolu, Yalova, Batman, Erzurum, Zonguldak olarak bildirildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 11 ayında Bölge illeri, Malatya'dan 478, Elazığ'dan 395, Van'dan 316, Erzurum'dan 327, Ağrı'dan 87, Erzincan'dan 197, Kars'tan 67, Bitlis'ten 77, Muş'tan 58, Bingöl'den 66, Iğdır'dan 60, Ardahan'dan 11, Hakkari'den 26, Tunceli'den 31 marka başvurusu kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Kasım Ayında 28 Marka Başvurusu Yapıldı - Son Dakika
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