Son Dakika Haberleri: Büyük teşvik programı başladı! Vatan toprağına dönene 41 bin lira verilecek
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Büyük teşvik programı başladı! Vatan toprağına dönene 41 bin lira verilecek

1 saat önce

Portekiz hükümeti, 2010-2014 döneminde yaşadığı mali kriz yüzünden iş aramak için yurt dışına giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için 6 bin 500 Euro'luk (41 bin TL) teşvik programı başlattı.

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'Geri Dönüş Programı' adı verilen girişim için kayıtlar bugünden itibaren alınmaya başlandı.
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2015 itibarıyla ülkeyi terk edenlere teşvik!
2015 itibarıyla ülkeyi terk edenlere teşvik!
Bu teşvikten yararlanmak isteyen Portekizlilere, ülkeyi 31 Aralık 2015'den önce terk etmiş olma, en az 12 ay yurt dışında kalma ve iş sözleşmesine sahip olma şartları getirildi.
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Amaç: Dönmek isteyenlerin geri gelmesine yardımcı olmak
Amaç: Dönmek isteyenlerin geri gelmesine yardımcı olmak
Portekiz'deki sol hükümette göçmenlerden sorumlu Devlet Bakanı Miguel Cabrita, basına yaptığı açıklamada, "Eve dönme vakti geldi. Ülkeniz geri dönüşünüzü destekliyor. Hükümet olarak vermek istediğimiz mesaj bu. Amacımız yurt dışında yaşayan Portekizlileri ülkeye geri döndürmek değil, dönmek isteyenleri teşvik etmek" dedi.
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10 milyon Euroluk bütçe!
10 milyon Euroluk bütçe!
Cabrita, "Geri Dönüş Programı"na bu yıl sonuna kadar 10 milyon Euroluk bütçe ayırdıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar 3 bin vatandaşın ülkeye geri dönmesini öngördüklerini söyledi.
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Hükümetin aldığı bu kararın arkasında, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Portekiz'de son yıllarda doğum oranındaki ciddi düşüş, ülke nüfusunun giderek yaşlanarak ortalama yaşın 44'e çıkması ve genç, eğitimli nüfusun iş aramak için yurt dışını tercih etmesinin yarattığı sorunlar olduğu belirtiliyor.
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Mali kriz yüzünden ülkeyi terk ettiler
Mali kriz yüzünden ülkeyi terk ettiler
Portekiz'de 2010-2014 döneminde yaşanan büyük mali krizden dolayı 300 bine yakın Portekizli iş aramak için yurt dışına gitmişti.


Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:50 
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